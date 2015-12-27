Yavuz Bingöl CNN Türk’te konuştu

CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında katılan Bingöl kendisine yönelik linç yapıldığını söyledi. Bingöl, aynı şeyin şimdi de Ara Güler'e yapıldığını ifade ederken, "Daha önce de Ahmet Kaya'ya aynı şey yapıldı" dedi.

28 yıldır yaptığı her şeyin, söylediği birkaç cümle yüzünden görmezden gelindiğini dile getiren Yavuz Bingöl, "Bana yapılan linç operasyonu bugün de Ara Güler'e yapılıyor. İnsanlar dedesi yaşındaki bir insana ağza alınmayacak şeyler söylüyor. Daha önce de Ahmet Kaya'ya aynı şey yapıldı" dedi.

Verdiği röportajdaki görüşlerinin hala arkasında olduğunu belirten Yavuz Bingöl, toplumun acımasız yüzüyle bu olay sayesinde tanıştığını sözlerine ekledi. Yavuz Bingöl ona en çok acı vereninse başta kardeşi ve amcasının, onu savunmayıp, olumsuz tepki göstermesi olduğunu söyledi.