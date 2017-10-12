Yavru köpeğin sesine gittiler! Korkunç görüntü



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkilet Zade Mahallesi Lider Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yavru bir köpeğin sesini duyan vatandaşlar sesinin geldiği boş arsaya gitti. Burada hareketsiz şekilde yatan erkek şahıs ile karşılaşınca durumu polis ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Çevreyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri de, olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından şahsın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis, şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.