Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Yavru köpeği itfaiye kurtardı

    Yavru köpeği itfaiye kurtardı

    Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
    12.02.2018 - 19:55 | Son Güncelleme:

    BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın çatısına çocukların beslemek için çıkardığı yavru köpek, yaklaşık 10 metre yükseklikten havalandırma boşluğuna düştü. Bacakları kırılan yaralı köpek, asansör boşluğuna iple indirilen bir itfaiye eri tarafından kurtarılıp, tedaviye götürüldü.

    İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Sümer Sokak’taki bir sitede çocuklar, sokakta buldukları yavru köpeği soğuk havadan ve yağıştan koruyup beslemek için ailelerinden habersiz 3 katlı apartmanın çatısına çıkardı. Yavru köpek, çatıda gezinirken yaklaşık 10 metre yükseklikten havalandırma boşluğuna düştü.

    Köpeğin sesini duyan çocuklar, durumu ailelerine bildirdi. Site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekibi, yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak havalandırma boşluğunun bulunduğu zemin kattaki dökme duvar geçit vermeyince ekipler ikinci planı devreye soktu.

    Çatıya çıkan ekipler, asansör boşluğundan köpeği kurtarmak için çalışmalara başladı. Çatı katındaki asansör boşluğundan arkadaşlarının desteğiyle iple inen bir itfaiye eri, havalandırma boşluğundaki köpeği kurtardı.

    Yoğun çaba sonucunda kurtarılan yavru köpeğin bacaklarında kırıklar olduğu belirlendi. Yavru köpek, itfaiye ekiplerince tedavi edilmek üzere İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne bırakıldı.

    Etiketler: Bursa , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri