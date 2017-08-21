Yavru kaplumbağaların dünyayla buluşma anı

En eski canlı türleri arasında yer alan ve ana yumurtlama alanı olarak Kıbrıs sahillerini seçen kaplumbağalar Akdeniz’den dünyaya ilk adımlarını attı. Yaşam serüvenlerine Kuzey Kıbrıs’ı da dahil ederek nesillerini sürdüren Caretta Caretta ve Yeşil Kaplumbağalar, doğum sancılarını Kuzey Kıbrıs sahillerinde yaşadı.

UNUTULMAZ GÜN BATIMI

Kıbrıs’ın en önemli zenginliği kaplumbağalar nesillerini sürdürme mücadelesinde yeni bir yolculuğa çıkarken, bu önemli tabiat olayına pek çok gönüllü şahitlik etti.

Caretta Caretta ve Yeşil Kaplumbağalar için en önemli yumurtlama alanı olan Akdeniz sahilleri yavru kaplumbağalarla buluştu. Kıbrıs ve Türkiye medyasından gazeteciler de Alagadi Plajı’ndaki tabiat mucizesine tanıklık etti. Etkinlikte, gün batımı eşliğinde yavru kaplumbağalar sahilden denize bırakıldı.