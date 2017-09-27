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    Yavere müebbet

    Mutlu YUCA / DHA
    27.09.2017 - 23:27 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 23:27

    BOLU’da FETÖ davasında tutuklu yargılanan 11’inci Cumhurbaşkanı Abbdullah Gül’ün yaverliğini de yapan Bolu 2’nci Komando Tugayı eski komutanı tuğgeneral İsmail Güneşer, yarbay Veli Ceylan ve yüzbaşı Nuri Kıyak ile 1’i yarbay, 4’ü üsteğmen, 1’i teğmen, 1’i astsubay 7 tutuksuz sanık dün son kez hâkim karşısına çıktı.

    ‘Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçlarından yargılanan sanıklara Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde son sözleri soruldu.

    İsmail Güneşer, “Kumpasın içindeyiz. Bizi buradan çıkarmak sizlerin görevi. Meslek hayatım boyunca onurumu ve mukaddes bildiğim değerleri ayaklar altına almadım” dedi.

    Mahkeme Başkanı Seyfi Han, “Şu an vereceğimiz karar vicdanımızdan süzülmüş bir karar. Bu konuda gerçekten samimiyim” diyerek kararı açıkladı. Mahkeme Başkanı Han, tutuklu sanıklar Güneşer, Ceylan ve Kıyak’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Örgüt üyeliği suçundan ise ceza verilmedi. 

    Mahkeme heyeti tutuksuz 7 sanığı ise kesinleşmiş delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat ettirdi.

    Etiketler: yaver , müebbet , gazetehaberleri
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