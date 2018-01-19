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Yavaş yüklenen internet sitelerine Google'dan kötü haber

Hürriyet Haber
19.01.2018 - 08:18 | Son Güncelleme:

Google'da telefondan yapılan aramalarda, sitelerin içeriklerinin yanı sıra yüklenme hızları da önem kazanıyor!

Eğer bir internet sitesi sahibiyseniz, sitenizin performansı ve yükleme süresi kısa bir süre sonra Google Aramaları'nda gözükeceğiniz konumu etkileyebilir. Firma, yaptığı açıklama ile artık mobil arama sonuçlarında sayfa hızının da sıralamayı etkileyeceğini duyurdu.

"Speed Update" (Hız Güncellemesi) olarak adlandırılan bu yeni poliçe, mobil aramaları, özelliğin zaten aktif olduğu masaüstü aramaları ile aynı seviyeye getirmekte. Bu değişikliğin sonucu olarak, bu yılın Temmuz ayından itibaren daha yavaş sitelere yönlendirilen bağlantılar sıralamanın alt kısımlarına doğru ilerleyecek.

İçerik sahipleri ve kullanıcıların endişeleri artmadan önce açıklama, sitelerin içeriğinin hâlâ en büyük etken olacağını belirterek, bu güncellemenin çok az sayıda siteyi gerçekten etkileyeceğini ve ilgili, geniş içeriklere sahip sitelerin yavaş bile olsalar hâlâ üst sıralarda yer alabileceklerini söylüyor.

Bu güvencenin yanı sıra Google, içerik yaratıcılarının sitelerinin performanslarını daha iyi optimize etmelerinin öneminin altını çizerken, Lighthouse, Chrome User Experience Report ve PageSpeed Insights'ın bu konuda yardımcı olacak kullanışlı araçlar olduğunu belirtiyor.

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Etiketler: arama motoru
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