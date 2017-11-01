Yatırımlarda leasingin payı artıyor

LEASİNG şirketleri, son 5 yılda, 30 milyar doların üzerinde yatırımı finanse etti. Sadece 2017 yılındaki finansman ise 6 milyar doları geçecek. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkan Yardımcısı Ünal Gökmen, finansal kiralamada toplam işlem hacminin yüzde 25’ini iş ve inşaat makinelerinin, yüzde 26’sının ise diğer makine ekipmanlarından oluştuğunu söyledi. FKB koordinasyonunda yürütülen “Leasing ve Kobiler-Birlikte Güçlü Yarınlara” toplantılarının üçüncüsü Konya’da yapıldı.

TORBA YASADA DÜZENLEME

Toplantıda konuşan FKB Genel Sekreteri Ahmet Candan, Türkiye’de, banka dışı finans kesiminin yüzde 6’sını temsil ettiklerini belirterek, banka dışı finans kesiminin büyütülmesinin hem sanayici hem yatırımcı adına rekabet ortamının geliştirilmesi için önemli olduğunu söyledi. Candan, “Finansal çeşitliliğin derinleştirilmesi ve rekabet ortamının iyileştirilerek sanayici ve yatırımcının ucuz krediye kavuşması yönündeki gayretlere herkesin destek olması gerekiyor” dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Baş Murakıbı Onur Biçer, leasing sektörüne yönelik yaptıkları düzenlemelere değinerek, şunları söyledi: “Takipteki kredilere ayrılan özel karşılıklar 1,6 milyar TL. Bu özel karşılıklar, maalesef kurumlar vergisinden istisna tutulamıyordu. Torba yasada, buna ilişkin bir düzenleme yaptık. Yaklaşık yüzde 20 kurumlar vergisini de dikkate alacak olursak, 320 milyon TL civarında sektöre destek anlamına geliyor. Bu da öz kaynaklarının yüzde 4 oranında güçlendirilmesi demek.”

Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Konya’nın, ekonomide gösterdiği performansın, Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu belirterek, finansmana kolay ve ucuz ulaşabilmenin özellikle Konya’daki KOBİ’ler açısından önemli olduğunu söyledi. Konya’nın halen yatırıma aç olduğunu ifade eden Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanayicilerimiz yatırım yapmak istiyor. Bunun için de finansmana ihtiyacımız var. Bizim için en önemli konu, alternatif finansman çeşitlerine, hızlı, ucuz ve uzun vadeli ulaşmak. Çünkü finansman maliyetleri aşırı yükseldi. Bu finansman maliyetleri ile yatırım yapma konusunda hepimizi ikinci kez düşünmeye iten maliyet var. Bu da sadece söylemle çözülmez, hep beraber bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yapması gereken de finansmanı elinde bulunduran bankalar, finans kurumları, leasing şirketleri.”

SANAYİCİ YATIRIM İSTİYOR

Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, 350 milyon dolar tarımsal üretim gerçekleştirdiklerini, tarımın Konya ekonomisine 10 milyar TL civarında bir katma değer yarattığını söyledi. Çevik, şunları söyledi: “Biz şu mantıkla hareket ediyoruz; üretmiş olduğun ürün senin değil, satmış olduğun ürün senin. Mesela, ürün ihtisas borsası yasasıyla birlikte ufak yatırımcıların elektronik ürün senedini alıp, karşılığında yatırıma dönüştürülebilen bir sistemle kaynak yaratıyoruz. Böylece tarımsal üretim yapan ufak yatırımcı önemli finans kaynağına ulaşıyor. Bugüne kadar borsada elektronik satış salonunda yaptığımız işlem hacmi yıllık 1 milyon ton civarında. Bu da, 10 milyar TL civarında bir işlem hacmi anlamına geliyor.”

Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü, son 20 yılda Konya’nın sanayicilik yönünün hızla geliştiğini, ihracat ürünlerinde yüzde 74’ünün sanayi mamullerinden oluştuğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Leasing şirketlerinin yaptıkları işlemlerinin büyük çoğunluğu yatırım malları üzerinden olduğundan bizim için uygun bir yöntem. Konya’nın toplam leasing ticaret hacminden aldığı pay geçmiş yılların iki katı. Özellikle sat-geri kirala yönteminin hayata geçirilmesi önemli. Sanayicinin var olan yatırımının yeniden değerlenip, finansman argümanı olarak kullandırılmasının önü açıldı. Dolayısıyla bunun yaygınlaştırılması önemli bir finansman kaynağıdır.”

YABANCI PARADA REKABETÇİYİZ BANKALARLA YARIŞIRIZ

FKB Başkan Yardımcısı ve Finansal Kiralama Sektör Temsil Kurulu Başkanı Ünal Gökmen, leasingin kiralama işlemi olmadığını, yatırım ve satın alım finansmanı yaptıklarını belirterek, “Son 5 yılda 30 milyar doların üzerinde yatırım finansmanı yaptık. Bu sene ilk 6 ayda 3 milyar dolarlık yatırım finansmanı yapmışız. Yılsonunu 6 milyar dolarlık, TL ile 23-24 milyar TL’lik, finansman ile bitireceğiz” dedi. Sat-geri kiralanın yeni bir ürün olduğuna değinen Gökmen, şunları söyledi: “Sat-geri kirala, aslında bir yatırım finansmanı. Bir işletme aktifinde kayıtlı olan varlıklarını sat-geri kirala yöntemiyle yeniden finansman sağlayabilir ya da tüm yeni satın almış olduğu işlemlerini de leasingten geçirerek finansman sağlayabiliyor.”

Ünal Gökmen, leasing sektörünün yüzde 75’inin yabancı para birimi üzerinden işlem yaptığına da dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sektörün işlem hacminin yüzde 53’ü Euro, yüzde 20’si dolar, yüzde 25’i de TL. Ucuz olabilmemiz için bizim de ucuz fonlar getirmemiz lazım. Bir kere yurtdışından çok ciddi finansman imkanlarına erişimimiz var. Eximbank’tan ilk defa 120 milyon dolarlık kaynak aldık ve bir ayda bitti. İkinciyi talep ettik. Biz, yabancı parada son derece rekabetçiyiz. Bankalarla da yarışırız, çünkü finansman kaynaklarımız çeşitli ve farklı.”