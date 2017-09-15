'Yatırımlar artsın'

İki ülke arasında imzalanan ortak bildiride şu ifadeler yer aldı:

YATIRIMLAR ARTSIN

“Taraflar, ekonomi ve yatırım alanlarındaki işbirliğinin ulaştığı düzeyden memnuniyetlerini ifade etmişler, sözkonusu işbirliğinin derinleştirilerek genişletilmesi amacıyla çalışmaların devam etmesi konusunda mutabık kalmışlardır. Türk tarafı, yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaşan Türkiye’deki Kuveyt yatırımlarının daha da artırılması çağrısında bulunmuştur. İki taraf ayrıca, özel sektör ve işadamlarının, bankacılık ve inşaat başta olmak üzere karşılıklı olarak çeşitli sektörlerde güçlü bir şekilde faaliyet göstermesinden duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir. Askeri ve savunma sanayii işbirliği alanında, iki taraf da, Savunma Bakanlıkları arasındaki mevcut işbirliğinin sürdürülmesine özel önem atfettiklerini belirtmişlerdir.

ARABULUCULUK ÇABALARINA TAM DESTEK

Bölgesel ve uluslararası konular bağlamında taraflar Körfez İşbirliği Konseyi içinde devam eden krizden duydukları endişeyi dile getirmiş, Türk tarafı bu krizin çözümü için Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Cabir El Sabah’ın yürüttüğü arabuluculuk çabalarına tam desteğini ifade etmiştir. Uluslararası barış ve güvenliği artırmaya yönelik tüm çabaların desteklenmesinin önemi konusunda mutabık kalmışlardır. Taraflar, terörle mücadele ve terörün yok edilmesi yönündeki uluslararası çabaların birleştirilmesinin önemine vurguyla, terör eylemlerinin herhangi bir din veya kültürle ilişkilendirilmesi gayretlerinin toptan reddedilmesi çağrısında bulunmuşlardır. Başbakan Yıldırım, FETÖ terör örgütüyle mücadelede sergilediği destekten dolayı Kuveytli mevkidaşına teşekkür etmiştir.”

6 ANLAŞMA İMZALANDI

Kuveyt ve Türkiye arasında imzalanan aytı anlaşma ise bildiride şöyle sıralandı:

1- Türkiye Cumhuriyeti Sivil Havacılık Otoritesi ile Kuveyt Devleti Sivil Havacılık Otoritesi Arasında Mutabakat Zaptı.

2- Türkiye Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Kuveyt Devleti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Düzenleme Kurumu Arasında Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Alanında Mutabakat Zaptı.

3-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmasını Tadil Eden Protokol.

4-Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme ve Geliştirme İdaresi Başkanlığı ile Kuveyt Devleti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ulusal Fonu Arasında Mutabakat Zaptı.

5-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gençlik Alanında İşbirliği Anlaşması.

6-Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Kuveyt Devleti Milli Muhafız Komutanlığı Personelinin Eğitim ve Öğretimi Alanında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında İşbirliği Protokolü.