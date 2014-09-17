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Yatırımınızı 100 İle Çarpmayı Denediniz Mi?

17.09.2014 - 10:11 | Son Güncelleme:

5 Trilyon dolarlık Forex piyasalarında yatırımlarınızı 100 ile çarpıyoruz.

Yatırımınızı 100 İle Çarpmayı Denediniz MiBunu nasıl mı yapıyoruz?
Forex piyasalarında yatırımlarınız kaldıraç ile 100 Kat daha değerlidir. Yani sadece 100$ ile anında 10.000$'lık yatırım yapabilirsiniz.
Bunun için sadece 100$'lık yatırım yapmanız yeterli.

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