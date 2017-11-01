Yatırımda yeni moda 'Panda Tahviller'

Yabancı kurum ya da şirketlerin kendilerine finansman sağlamak amacıyla Çin'de yuan cinsinden ihraç ettikleri varlıklara 'Panda Tahvilleri' deniyor. Özellikle yuanın küresel bilinirliliğinin artmasıyla daha fazla yabancının ilgi göstermesi ve büyük hacimli ihraçların artması Panda Tahvili piyasasına bu yıl ivme kazandırdı. Panda Tahviller'in büyüklüğü 30 milyar dolara dayandı.

Dünya'nın haberine göre uluslararası piyasalar Panda Tahvilleri ile 2005 yılında tanıştı. Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Asya Kalkınma Bankası 2005 yılında ilk Panda Tahvili ihracını gerçekleştirdi. Mart 2014'te ise Alman otomobil üreticisi Daimler, Panda Tahvili ihraç eden ilk özel şirket oldu. Daha sonra HSBC ve BOC Hong Kong Panda Tahvili çıkarmak için onay aldılar. Sonrasında pazar Japon, Kuzey Amerikalı ve Avrupalı diğer şirketlerin de ilgisini çekmeye başladı. Son zamanlarda özellikle Japon ve Filipinli şirketlerin de bu piyasaya yönelmeye başladığı belirtiliyor. Ağustos 2017 itibariyle Çin'de bankalararası piyasalara, aralarında birçok ülkeden varlık fonu, uluslararası kalkınma kuruluşları, finans şirketleri ve finans dışı sektörlerden şirketlerin bulunduğu 42 Panda Tahvili ihraçcısı girmiş durumda. Bunlar arasındaki Yeni Kalkınma Bankası, Güney Kore hükümeti, Polonya ve Macaristan hükümetleri, Standard Chartered gibi örnekler gösterilebilir.

ÇİN, 3. BÜYÜK TAHVİL PİYASASI

Çin Merkez Bankası'nın verilerine göre piyasanın büyüklüğü bu yıl 29.4 milyar dolara çıktı. Çin şu an yaklaşık 10.6 trilyon dolarlık büyüklük ile dünyanın üçüncü büyük tahvil piyasasına sahip. Yerel tahvil piyasalarına yabancı ihraççıların ve yatırımcıların erişimini kolaylaştırmak için birçok düzenleme yapılıyor. Yuanın, SDR sepetine dahil edilmesi ve yuan kur rejiminde devam eden piyasa dostu reformlar nedeniyle yabancıların bu pazara ilgisinin artarak süreceği tahmin edililiyor.

Hong Kong ve Çin piyasaları arasında bağlantı kurulmasını ve her iki taraftan yatırımcının diğer taraftaki bankalarası piyasalarda işlem yapmasına olanak tanıyan bir programın hayata geçirilmesinin de tahvil piyasalarana destek olması bekleniyor. Yunanın küreselleşmesine yönelik artan çabaların da etkisiyle Panda Tahvili piyasasında hızlı büyüme bekleniyor. Dünya Bankası'nın çatısı altındaki IFC, 2016-2020 döneminde Panda Tahvili piyasasındaki büyüklüğün 320 milyar yuana erişeceğini tahmin ediyor.

TÜRKİYE'DEKİ ADI BAKLAVA TAHVİLİ

Şirketler yabancı bir ülkede tahvil ihraç ettiklerinde, yatırımcılar bu varlıklara ilginç isimler veriyorlar. Çin'de adı Panda olan bu tip yatırım araçlarına Japonya'da 'Samuray', İngiltere piyasalarında bir köpek cinsi olan 'buldog', Avustralya’da bölgenin simgelerinden olan ‘kanguru’ deniyor. Türkiye'de ise yabancı kuruluşlar tarafından ihraç edilen tahvillere 'Baklava tahvilleri' deniyor. ABD’de “Yankee tahviller” denirken, Amerikalıların komşuları Kanadalılar ise, “Akağaç” tahvillerinden söz ediyorlar. Hong Kong'da yerel bir yemek olan ‘Dim Sum’ tercih edilmiş. Yeni Zelanda’da tahvile aynı zamanda bir kuş olan ‘Kiwi’ ismi verilmiş. Kore’de yabancıların çıkardığı won cinsinden mantı benzeri geleneksel bir yemeğin adı olan “kimçi” deniliyor.

Çağlar Göğüş "Kalıcı ve başarılı olan şirketler, markasına yatırım yapanlardır." | Ofis Dışında