Yatırımcının yeni limanı artık altın değil

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasındaki dil sertleştikçeyatırımcı da kendini güvenli limanlara çekiyor. Ancak bu sefer ki limanın adı "Altın" değil...

Toplam hacmi 120 milyar dolara ulaşan ve yıl başından bu yana en volatil varlıklar arasında yer alan sanal paralar, ihtişamını kaybeden altın ve ABD tahvillerinin yerini yavaş yavaş alıyor.

Bloomberg'e konuşan InvestFeed CEO'su Ron Chernesky, piyasada sert bir düşüşün olması ihtimaline karşı yatırımcıların risklerini dağıtmak için paralarını kripto paralara kaydırdığını söylüyor. Chernesky'ye göre sanal paralar, diğer varlıklarla daha az bağlantılı.

Son yedi ayda en fazla değer kazanan sanal para Bitcoin'in volatilitesinin altından 10 kat daha fazla olmasına rağmen, yatırımcının hâlen kripto parayı tercih etmesinin en önemli nedeni bu para biriminin herhangi bir otorite ya da merkez bankasına bağlı olmaması. Yüksek enflasyonlu, para biriminin ve sermaye kontrollerinin zayıf kaldığı ülkelerde tasarrufların korunması için önemli bir araç.

Örneğin, kendilerini ABD-Kuzey Kore arasında tırmanan nükleer silah tartışmasının ortasında bulan Güney Koreliler, "sığınak" olarak Bitcoin'den sonra en fazla değer kazanan Ethereum'u tercih etmiş durumda. Söz konusu para birimi, tarihinde ikinci kez çarşamba günü Bitcoin'i de yüzde 60 oranında geçerek 2,6 milyar dolarlık hacme ulaştı. CoinMarketcap verilerine göre Kore Won'u ethereum toplam işlem hacminin yüzde 40'ını oluşturuyor.

Yılbaşına 400 dolar seviyelerinde başlayan ve hafta içerisinde 3 bin 400 dolar seviyesini geçerek tarihi rekorunu kıran Bitcoin ise geçen hafta aşırı talebi daha rahat yönetebilmek için Bitcoin ve Bitcoin Cash olarak ikiye bölünmüştü.