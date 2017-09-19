"Yatırımcının İstanbul aşkı yeniden alevlendi"

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye genelinde otel yatırımlarında artış trendinin devam ettiğini ve İstanbul'un yatırımlarda uzun bir aradan sonra ilk sıraya yerleştiğini açıkladı.



TÜROB açıklamasına göre, birliğin yatak kapasitesi açısından arz fazlasına dikkati çektiği İstanbul, en fazla otel yatırımı yapılan şehirler sıralamasında yeniden ilk sıraya yerleşti. TÜROB'un Ekonomi Bakanlığı'nın Temmuz 2017 yatırım teşvik verilerinden hareketle yaptığı araştırmaya göre, İstanbul'un tesis sayısı ve yatak sayısı bakımından uzun bir aradan sonra ilk sıraya yerleştiği görüldü.

İstanbul'da temmuz ayında 3 otel projesi için teşvik alınırken, 7 aylık dönemde İstanbul'daki yeni proje sayısı 12 oldu. Temmuz ayında "yatırımcıların gözdesi" Antalya ve Muğla'nın listeye girememesi dikkati çekti.

Toplam verilere bakıldığında, Temmuz 2017'de ülke genelinde 10 şehirde toplam 2 bin 332 yataklı 12 yeni otel projesi teşvik belgesi, 2 otel ise renovasyon belgesi aldı. Toplamda 157 milyon 497 bin TL harcanarak tamamlanacak olan yeni yatırımlar sonrasında sektöre 625 yeni ek istihdam sağlanacak.

Geçen yıl temmuz ayında 5 ilde toplam yatak kapasitesi bin 847 olan 6 otel projesi 153 milyon 958 bin TL tutarında teşvik almıştı. Temmuz ayında yatırımlar proje sayısında yüzde 100 artarken, yatırım miktarı yüzde 2,3 artış gösterdi.

Ocak-Temmuz 2017'yi kapsayan 7 ayda da yatırımlar artarak devam etti. Yatak sayısında 2016'nın 7 aylık dönemine göre düşüş yaşanırken, yatırım tutarında artış meydana geldi. 7 ayda 39 ilde toplam yatak kapasitesi 18 bin 352 olan 113 otel projesi 1 milyar 838,8 milyon TL'lik teşvik başvurusunda bulundu.

Geçen yılın aynı döneminde 33 ilde toplam 20 bin 971 yataklı 100 otel projesi 1 milyar 634,7 milyon TL tutarında teşviğe bağlanmıştı. Buna göre 7 ayda yatırımlar proje sayısında yüzde 13, yatırım miktarında yüzde 12,5 artış gösterdi. 2017 yılının 7 ayında teşvik belgesi alan oteller içerisinde 3 yıldızlı oteller toplam 48'le ilk sırada yer alırken, kapasite bakımından 7 bin 409 yatak ile 4 yıldızlı oteller ilk sırayı aldı. 7 ayda İstanbul'da 12, Antalya, İzmir ve Muğla'da 9'ar proje teşvik belgesi aldı. Trabzon, 7 otel ile en fazla teşvik başvurusu yapılan iller sıralamasında 5. oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, temmuz ayı yatırımları incelendiğinde yüksek kapasiteli 4 ve 5 yıldızlı otellere eğilimin arttığını belirtti. Bayındır, 7 aylık dönemde ise toplam verilere göre, tesis sayısı bakımından 3 yıldızlı oteller ön planda olsa da, yüksek kapasiteli 4 yıldızlı otellerin yatak sayısı bakımından üst sırada olduğunu vurguladı.

Bayındır, gerekli mevzuat düzenlemeleri hayata geçirilemediği için sektördeki mevcut işletmelerinin asıl ihtiyacı olan modernizasyon teşviklerinde ilerlemenin halen sağlanamadığını da dile getirdi.



