Yatırımcının gözü Kanal İstanbul’da

Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, Expo Turkey By Qatar Fuarı’nda 10 milyar dolar değerindeki yatırım projelerinin tanıtımını yaptıklarını söyledi.

YATIRIM İMKÂNLARI ANLATILDI

Gördükleri ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Yetim, “Kanal İstanbul, Avrasya Tüneli, Marmaray, Çanakkale Köprüsü, 3.Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osman Gazi Köprüsü gibi mega projelerin ardı ardına hayat bulduğu Türkiye geleceğe emin adımlarla koşarken ülkemizdeki gayrimenkul projeleri yabancı yatırımcıların yakın ilgisi artarak devam ediyor. Katar kişi başına düşen milli gelir açısından dünyanın refah düzeyi en yüksek ülkesi olma niteliğinde. Bunun yanı sıra Türkiye, Katar’ın en çok yatırım yaptığı dördüncü ülke konumunda bulunuyor ve bu yakın ilişki her geçen gün daha da güçlenerek artıyor. Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak biz de burada bu ilişkilere farklı boyutlara taşıyacak temaslarda bulduk ve ülkemizdeki gayrimenkul yatırım imkânlarını anlattık” dedi.

4.6 MİLYON METREKARE ARSA

Özellikle Kanal İstanbul projesinin büyük bir heyecan yarattığını belirten Yetim, “Bu ilgiyi burada yakinen görme imkanımız oldu. Katar’ın Emlak Konut ölçeğindeki şirketi ile görüşmeler yaptık. Bir çalışma grubu oluşturup birlikte neler yapabileceğimize bakmak istiyoruz. Kanal İstanbul civarındaki arsalarımızla ilgili bir bilgi paylaşımında bulunduk. Kanal İstanbul güzergahı üstünde olan Arnavutköy-Dursunköy’de 3.6 milyon metrekare, Küçükçekmece’deki Bizim Mahalle projemizin ihale edilmemiş 450 bin metrekarelik bölümü ile Başakşehir-Hoşdere’deki 340 bin metrekarelik alan ve son olarak Başakşehir-İkitelli-Ayazzma-Kayabaşı bölgesindeki 240 bin metrekarelik arsalarımız yer alıyor. Toplamda 4.6 milyon metrekareye tekabül eden bu arsalar üzerinde neler yapabileceğimizi görüşeceğiz. Bilindiği üzere Emlak Konut kendi arsaları üzerinde hasılat paylaşımı modeli ile çalışıyor. Bu şekilde nasıl projeler geliştirebiliriz fuar süresince karşılıklı görüştük ve ilerleyen günlerde yeniden oturup değerlendirmelerde bulunacağız” diye konuştu.

YABANCI YATIRIMLAR 10 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

MÜTEKABİLİYET gerekmeksizin yabancı yatırımcının gayrimenkul yatırımı yapmasının önünü açan yasanın 2013’te hayata geçmesinin ardından Türkiye’de yabancı yatırımcılar için birçok düzenleme de ardı ardına hayata geçtiğini söyleyen Ertan Yetim, “ 2017 içerisinde örneğin 1 milyon dolarlık mülk satın alanlara oturma izni tanıyan bir düzenleme yapıldı. Bu kolaylığın yanı sıra büyük vergi avantajları da sunuluyor. Gayrimenkul fiyatlarında yüzde 18’e kadar önemli bir yeri teşkil eden KDV ile ilgili yapılan yeni düzenleme kapsamında yabacı ülke vatandaşları satın aldıkları ilk gayrimenkulde KDV’den muaflar. Bugün 4-5 milyar dolar seviyesinde olan yabancı yatırımcı payı bu tür yeni düzenlemelerle yakın vadede 10 milyar dolar seviyelerine ulaşacaktır. Bu nedenle Türkiye’deki gayrimenkul yatırımları daha da cazip birer yatırım unsuru olarak öne çıkıyor” dedi.