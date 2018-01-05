Yatırımcılık ekosistemi büyüyor

Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi açısından önemli bir yıl geride kaldı. 2017’nin önemli bir yıl olmasının sebebi girişimlere yapılan yatırımların hız kesmemesi ve üzerine rekor kırması. Geçen hafta da paylaştığımız verilerde Türkiye’deki erken aşamadaki yaklaşık 135 girişime 75 milyon dolardan fazla yatırım yapıldı. Bu hesaba erken aşamanın yanı sıra büyük ölçekli yatırımları da eklediğimiz toplamda 150 milyon dolarlık bir ekonominin yaratıldığını söylemek mümkün. Dolayısıyla Türkiye’deki yatırımcılar gördükleri fırsatları kaçırmıyorlar.



428 ‘MELEK’ VAR

Peki Türkiye’deki yatırımcı ailesi nasıl? Bu ailede kimler var? Hangi yatırımcılar, hangi girişimlere yatırım yapıyorlar? Bu soruların cevaplarını araştırdık ve Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine destek veren yatırımcı ailesinin bir haritasını çıkardık. Buna göre Türkiye’de girişimcilere destek veren 70’e yakın platform bulunuyor. Girişimlere verdiği desteklerle Türkiye’de önemli bir yere sahip olan melek yatırım ağlarının sayısı şu anda 16. Akredite olan melek yatırımcı sayısı ise 428 civarında. Melek yatırım ağlarına ve yatırımcılarına ek olarak ekosistemde yer alan yerel yatırım platformlarının sayısı da 16 olarak listede yer alıyor. Buna ek olarak şirketlerin çatısı altında kurulan yatırım fonları da listede dikkat çekenler arasında. Hem erken aşama hem de büyük ölçekli yatırımlar söz konusu olduğunda şirketlerin çatısı altında kurulan yatırın fonlarının sayısı 16’yı buluyor.



İŞ MELEK AĞLARI

Türkiye’deki girişimlere yapılan yatırımların çoğunluğu iş melek ağları üzerinden gerçekleştiriliyor. Son paylaşılan bilgilere göre Türkiye’de akredite olan 428 melek yatırımcı bulunuyor.



- Bahariye Melek Yatırım

- BIC Angels

- Bumed Business Angels

- eTohum

- Erciyes İş Melekleri Ağı (ERBAN)

- Galata Business Angels

- İstanbul Startup Angels

- Keiretsu Forum Türkiye

- Lab-X

- Metutech-BAN

- Şirket Ortağım

- TEB Melek Yatırım Platformu

- TEB Özel Yatırım Kulübü

- TR Angels



KİTLESEL FONLAMA PLATFORMLARI

Yurtdışında oldukça popüler olan, Türkiye’de ise henüz istenilen boyutlara gelemeyen kitlesel fonlama platformları prototipini hazırlamış girişimcilerin yardımına koşuyor. Özellikle geçen aylarda torba yasa ile hayata geçen yeni düzenleme sayesinde girişimciler artık ufak oranlarda şirketlerinden destekleyenlere hisse de dağıtabiliyor.



- Arıkovanı

- Buluşum

- Crowdfon

- Fongogo

- Ideanest

- Startupfon



YEREL YATIRIMCILAR

Melek yatırımcılardan sonra ekosisteme en çok destek veren fonların başında risk sermayedarları geliyor. Girişimlere erken aşamada yatırımlar yaparak, bir sonraki adıma geçmelerine destek oluyorlar. Büyük ölçekli yatırım arayan girişimciler için ise şu anda öne çıkan 3 farklı yerel yatırım fonu bulunuyor.



Risk sermayedarları (VC): Arya WIP, Aslanoba Capital, Collective Spark, Earlybird, Fidesa Ventures, Ida Capital, NexusVentures, Revo Capital, ScaleX Ventures, TRPE Venture Partners, YT Partners, 212, 500 İstanbul.



Büyük ölçekli yatırımcılar: iLab Ventures, Mediterra Capital, MV Holding



ŞİRKET ÇATISI ALTINDA KURULAN FONLAR

Son dönemlerde girişimcilere önemli bir destek veremeye başlayanlar arasında şirketler geliyor. Özellikle erken aşamadaki girişimlere destekleri artarak devam eden şirket fonlarının önümüzdeki dönemde artması bekleniyor. Büyük ölçekli yatırım yapan şirketler de bu kategoride dikkat çekenler arasında.



Erken aşama: Demirören Ventures, Doğuş Girişim, F+ Ventures, Hürriyet Ventures, Inventures, Logo Ventures, Proline Ventures, Sankonline, Vestel Ventures



Büyük ölçekli yatırımcılar: Abdi İbrahim, Ak Portföy-AGN, DGSK, İş Girişim, Öncü, Sanko, Verusaturk



YABANCI YATIRIMCILAR

Türkiye’deki girişimlerin yakın takipçileri arasında yabancı yatırımcılar da var. Yabancı yatırımcılar şu ana kadar hem birçok erken aşama girişime hem de büyük yerli teknoloji devlerine destek verdi.



Erken aşama: Addventure, Hummingbird, MEVP, STCVentures, Wamda Capital



Büyük ölçekli yatırımcılar: The Abraaj Group, 3TS



HIZLANDIRMA FONLARI

Türkiye’deki birçok girişimciye destek olan platformların başında hızlandırma fonlara geliyor. Girişimcilere prototiplerini ürüne dönüştürmeleri için ufak miktarlarda fon desteği ve ofis alanları sunuluyor.



- eTohum



- StartersHub



- Stakeholder



TEKNOLOJİ ODAKLI HIZLANDIRMA FONLARI

Üzerinde çalışılan projenin ürüne dönüştürüldüğünde teknoloji odaklı hızlandırma fonları devreye giriyor. Bu fonlar, girişimlerin ürün piyasaya çıkabilmesi için gerekli desteği sağlıyor. Ayrıca, patent ve yurtdışı satış hakkı gibi alanlarda da teknoloji odaklı hızlandır fonları girişimcilere yardımcı oluyor.



- ACT Venture Partners



- Diffusion Capital Partners (DCP)



- Inovent



- Inventram