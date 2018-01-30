‘Yatırımcıları mutlu edeceğiz’

MEDICAL Park ve Liv Hospital hastanelerinin sahibi 17 ilde toplam 29 hastanesi bulunan MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care) halka açılıyor. 1-2 Şubat’ta talep toplayacak MLP Sağlık Hizmetleri’nin halka açıklık oranının yüzde 31.4 olması bekleniyor. Bu doğrultuda da halka arz büyüklüğünün 1.5 milyar ile 1.8 milyar lira arasında olması planlanıyor.

8 ŞUBAT’TA BORSADA

MLP Care ortakları arasında kurucu ortak Muharrem Usta’nın yüzde 13.81’lik payı var. Şirketin büyük ortağı yüzde 53.35 ile Turk Ventures Advisory Limited (TPEF), yüzde 23.6’lık pay da Sancak İnşaat’ın. MLP Care’in halka arz edilecek payları için 24.00-28.00 liradan talep toplanacak. MLP Care’in 8 Şubat’ta Borsa İstanbul’da işlem görmesi planlanıyor.

MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta, “Adım adım hep işe yatırım yaparak büyüdük. Binalara yatırım gömmek yerine sağlık hizmetlerine odaklandık, daha da büyüyeceğiz” dedi. Usta, 25 yılı şöyle anlattı: “Ben ailemin 7’inci çocuğuyum. Trabzon’da köyde yaşıyorduk. Sağlık sorunu yaşıyordum ayağımdan, babam beni şehir merkezine götürecek araç bulamadı ve sırtında taşıdı. Orada klinik vardı ama doktor yoktu. O gün karar verdim. Tıp okudum, doktor oldum. Mecburi hizmet Mardin Kızıltepe’ye çıktı. Eşimi ve bebeğimizi bırakıp gidemeyince 3 arkadaşımla birlikte klinik kurdum. Sultangazi’de açtık kliniği. Büyümek için Eczacıbaşı ve Sancak Grubu’yla hareket ettim. Eczacıbaşı vazgeçti. Sancak Grubu’yla ortak olduk. İstanbul’da 2 hastane, Bursa ve Antalya’da da birer hastane açtık. 2004’ten sonra 4 hastaneyle birlikte çok iyi bir konuma geldik. Sağlık reformuna kadar özel hastanelere gelir düzeyi yüksek kişiler gidiyordu. Orta gelir ve orta gelirin biraz üstü için kaliteli hizmet veren hastanelere ihtiyaç vardı. Bu süreçte kamuda da hastaneler yenilendi. Gerek Sancak Grubu gerekse Turkven’le gerçekleştirdiğimiz ortaklıklarla, ortaklık kültürümüzü geliştirdik. Şimdi çok daha geniş bir yatırımcı grubu ile ortak olacağız. Bugüne kadar bütün ortaklarımız bu süreçte memnun oldular. Yeni yatırımcılarımızın da mutlu olacaklarına inanıyorum.”

Sağlık reformunun şekillenmesinde de rol oynadıklarını belirten Usta, “Hep sağlık reformu konuşulurdu ama olmazdı. ÖHSAD Başkanlığı dönemimde Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’a gidip, özel hastanelerin temsilcileri olarak bir sunum yaptık. Özel sektörün sağlık reformunun bir parçası olması gerektiğini, kaldıraç etkisinin olacağını ısrarla savundum. Sağlık reformu olurken özel sektör sistemin önemli ayaklarından biri oldu” diye konuştu.

YABANCI HASTA ARTIYOR

Usta, 2016’ının ilk 9 ayıyla karşılaştırdıklarında 2017’nin ilk 9 ayında yabancı hasta sayısında yüzde 54 artış yaşadıklarını dile getirerek “Saç ekimi ile de değil bu oran. Kalp, kanser, robotik cerrahi, beyin tümörleri. İlk dönemde Libya ve Suriye’den bu ülkelerin özel koşullarından kaynaklanan nedenlerle hastalarımız oldu ancak şimdilerde Balkanlar Türki Cumhuriyetleri, Avrupa ve Ortadoğu’dan çok sayıda hastamız var. Organ nakli için de Antalya hastanemiz dünyanın sayılı merkezlerden biri oldu” diye konuştu. Usta, 2018’de Mersin ve İstanbul Pendik’te hastane açacaklarını belirtti.