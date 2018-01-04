Yatırımcılara ‘yeni liman’

Trabzon Limanı işlemlerin tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören ilk liman olacak. Trabzon Limanı’nın 2018’in ilk halka arz olmasının beklediğini ifade eden Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat, Trabzon Limanı’nın halka arz fiyatının 15.50 TL olarak belirlendiğini söyledi. Deniz Yatırım liderliğinde borsaya açılacak olan Trabzon Limanı’nın 325.5 milyon TL değere sahip olduğunu belirten Deniz Yatırım Genel Müdürü Hüseyin Melih Akosman da, halka arz büyüklüğünün 97.7 milyon TL olacağını dile getirdi. Halka arzın bu ay içinde yapılması planlanırken, şirketin yüzde 30’unun halka arz edileceği açıklandı. Talep toplanması için ise 17-18-19 Ocak tarihleri belirlendi.

Bolat, “Trabzon Liman İşletmeciliği’nin de halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) ve Borsa İstanbul yönetimine izinler noktasında gerekli başvurularımızı yaptık. Ümidimiz bu ay içinde Trabzon Limanı’nın yüzde 30 halka arzını başarıyla tamamlamak” dedi. Hüseyin Melih Akosman, Trabzon Limanı’nın halka arzında da 10 iş günü süreyle ‘Günlük Alım Emri Uygulaması’ ve 1 ay süre sonunda 1 ay boyunca elinde tutan yatırımcılara yüzde 2 bonus pay uygulamaları kullanılacağını kaydetti.