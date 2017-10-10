Yatırımcılara ‘Altın Vize’ ve AB Vatandaşlığı fırsatı

Avrupa Birliği ülkelerindeki Altın Vize (Golden Visa) ve Çifte Vatandaşlık programları ile İngiltere'deki Ankara Anlaşması vizeleri her geçen gün daha fazla Türk girişimci ve yatırımcının dikkatini çekmeye devam ediyor.



İngiltere merkezli çok uluslu göçmenlik hukuku firması Coates Global, Türk yatırımcı ve girişimcilere AB göçmenlik hukuku ve yasal mevzuatı anlatmak üzere İstanbul’a geliyor. 12-15 Ekim 2017 tarihlerinde, Şişli’de özel bir otelin toplantı salonunda yapılacak grup seminerleri ve bire bir özel toplantılarda Avrupa Birliği ülkelerinin Altın Vize ve çifte vatandaşlık sunan yatırımcı programları tanıtılacak. Toplantılarda ayrıca Karayiplerdeki ada ülkelerin çifte vatandaşlık programları, İngiltere’nin yatırımcı vizeleri ve son yılların popüler vizesi olan Ankara Anlaşması da tanıtılacak.



Yatırımların riskleri de anlatılacak

Altın Vize ve Çifte Vatandaşlık programlarındaki bazı yatırımlarda ciddi risklerin olduğu söyleniyor. Coates Global firmasının AB göçmenlik hukuku ve Ankara Anlaşması uzmanı olan Tamer Ulay, bir adım atılmadan önce konunun uzmanlarından hukuki yardım alınmasının çok önemli olduğunun altını çiziyor. Aksi halde, yeterli hukuki bilgi almadan atılan yanlış bir adım ciddi maddi kayıpların yanı sıra günümüz dünyasında çok değerli olan telafisi imkansız zaman kaybına da neden olabiliyor.



İngiltere, Malta ve Portekiz’den hukukçularla görüşülebilecek

Malta’nın çifte vatandaşlık programından yararlanmak veya Portekiz’de ev alarak Altın Vize edinmek isteyenler konunun uzmanlarıyla ayrı ayrı görüşme olanağına da sahip olacaklar.



Katılım sadece davetiye ile mümkün

15 Ekim’e kadar devam edecek olan özel toplantı ve seminerlere katılım sadece davetiye ile mümkün olacak. Detaylı bilgi 0212 230 02 24 nolu telefondan veya www.vizesizdunya.com adresinden edinilebilir.

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