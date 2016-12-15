Yatırım İçin Çok Avantajlı Fiyatlar

İva Caspian Modern, yaşamın tüm renklerini bir araya getiren karma proje niteliğini taşıyor. Erişilebilir fiyatlarla sunulan bu özel yaşam alanında modern rezidansların yanında butik ofisler, ticari üniteler, çarşı ve açık hava sinema yer alıyor. Saunasında günün stresini atacak, müzik stüdyosu ve sanat atölyesinde hobilerinizi keşfedeceksiniz.



Ataşehir'de yer alan Yeni Finans Merkezi'nin yanı başında bulunan İva Caspian Modern, konumuyla da dikkat çekiyor. Değeri katlanarak artan bölgede, en akıllı yatırım fırsatı sizi bekliyor.



Ülkemizin önde gelen mimarları ve proje uzmanları tarafından geliştirilen İva Caspian Modern, Şerifali bölgesinin en modern ve stil sahibi projelerinden biri. İva Caspian Modern, optimum metrekarede fonksiyonel ve stil sahibi bir yaşam arayanların doğru tercihi.



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