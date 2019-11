Yatırım İçin Büyük Yolculuk

Türkiye, 10-13 Mart tarihleri arasında Fransa Cannes’de düzenlenecek MIPIM’e damga vurmaya hazırlanıyor. Global yatırımcıların dünyadaki en önemli gayrımenkul buluşma noktası olan MIPIM’e Türkiye’den bu yıl birçok şehrin katılımı yaşanırken, katılım sayısındaki artış da dikkat çekiyor.



Türkiye, önde gelen gayrimenkul firmalarının yanı sıra markalaşma hedefindeki şehirlerin katılımıyla MIPIM 2015’e damga vurmaya hazırlanıyor. Alkaş’ın Türkiye temsilciliğini yaptığı dünyanın en büyük ve önemli gayrimenkul fuarı MIPIM, 10-13 Mart tarihleri arasında Fransa Cannes’da düzenlenecek. MIPIM 2015’e stantla katılan şehirlerarasında İstanbul, Ankara, Antalya ve Balıkesir dikkat çekiyor.

Diğer yandan, MIPIM 2015’e Marmara Belediyeler Birliği çatısı altında da katılımlar söz konusu. Bu kapsamda Bilecik Belediyesi, Darıca Belediyesi, Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Bağcılar Belediyesi başkanları MIPIM’i ziyaret edecekler.



Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul firmaları da bu yıl MIPIM 2015’e daha büyük bir ilgi gösterdi. Gösterilen ilgi, şu andaki firma sayısının daha da artacağını gösterirken, Türkiye’den toplam katılımın 700’ün üzerinde olacağı tahmin ediliyor.



96 METREKAREDE 360 DERECE İSTANBUL

Türkiye’nin yatırım başkenti İstanbul, 96 metrekarelik yaşayan kent maketiyle 300 metrekarelik İstanbul Çadırı içinde temsil edilecek. İstanbul Kent Maketi ile birlikte Türkiye, MIPIM’e ilk defa şehir maketiyle katılmış olacak. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar’ın önderliğinde geliştirilen proje ile İstanbul’un geleceğine yön verecek mega projeler ve kamu yatırımları teknoloji de kullanılarak sergilenecek. Uluslararası katılımcıların İstanbul’u görebilecekleri 96 metrekarelik dev kent maketinde her saat başında İstanbul’un seslerini, tarihini yansıtan şovlar yapılacak.







Diğer yandan 300 metrekarelik İstanbul Çadırı’nda İstanbul’un kalbi Beyoğlu Belediyesi de yer alacak. Beyoğlu, 11 metrekarelik maket ile uluslarlararası yatırımcıya anlatacak. Emlak Konut Finans Merkezi ve Batı Ataşehir projelerinin yer aldığı Ataşehir Bölge Maketi ve Kuzu Grup’un Sea Pearl projeleri de ayrı maketlerle yer alacak.



Türkiye’nin yatırım başkenti İstanbul’u global yatırımcıya anlatmak için çalışmaları tamamlayan İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, öncelikle küreselleşmenin gayrimenkul piyasasına ve İstanbul’a yansıma ve etkilerine dikkat çekti. Günümüzde yadsınamayacak bir gerçek olan küreselleşmenin yansıma ve etkilerinin gayrimenkul piyasasında da gözlemlendiğini vurgulayan Çağlar, bunun en önemli kanıtlarından biri olarak Türkiye’de inşaat ve gayrimenkul sektörünün ülke milli gelirinin yaklaşık yüzde 5’ini oluşturmasını gösterdi. Çağlar, “Bugün, küreselleşmenin etkisiyle 14 milyon nüfuslu İstanbul, yerli ve yabancı yatırımcıların yükselen değeri olmuştur. Kanal İstanbul, Üçüncü Havalimanı, Asya ve Avrupa’yı bağlayan Üçüncü Köprü, Boğaz altı geçiş projeleri Marmaray ve Avrasya Tüp Geçişleri, Finans Merkezi gibi 40’tan fazla dev proje ile İstanbul, gayrimenkul alanında olağanüstü bir ivme kazanıyor” dedi.







İbrahim Çağlar, bu bağlamda 375.000’den fazla üyesi ve faaliyetleri bakımından dünyanın en büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası olarak İstanbul’u yatırımlarını ve potansiyelini tanıtmak amacıyla önemli bir adım attıklarının altını çizdi. Bu doğrultuda 10-13 Mart tarihleri arasında, 26 yıldır gerçekleştirilen dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı olan MIPIM’e ayrı bir İstanbul Çadırı ile katılmaya karar verdiklerini vurgulayan Çağlar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“MIPIM’de yer alan İstanbul Çadırımızda dev projelerimizi, Türk inşaat sektörünü, yatırım potansiyellerini tanıtmayı ve sektörün global yatırımcıları ile bir araya gelerek olası işbirliklerinin kurulmasını hedefliyoruz. 8500 yıllık tarihi ile kültürlerin kaynaşma ve geçiş noktası olan İstanbul’u, kentin 96 kilometrekarelik alanını kapsayan 1/1000 ölçekli dev maket ile fuarın girişinde bulunan 300 metrekarelik çadırımızda tanıtıyoruz. Simgeleşmiş tarihi mekânlarının, gayrimenkul ve altyapı projelerinin yer aldığı, hareket, ışık, ses, görüntü efektleri, Boğaz’da yüzen gemiler ve İstanbul’a özgü sesler ile zenginleştirilmiş maketimizde, kentin 24 saatini gün içinde belirli aralıklarla gerçekleştirilen şovlarla ziyaretçilerimizle paylaşıyoruz. Bugün yatırım tutarı 30 milyar doları bulan 40’tan fazla mega boyutta projenin bulunduğu İstanbul’un diğer iddialı projeleri de daha küçük maketler halinde çadırda yer almakta.”



Ayrıca, www.istanbulatmipim.com web sayfasının MIPIM 2015 sonrasında da İstanbul’a, maket ve projelere yönelik bilgilere ulaşılması amacıyla açıldığını belirten Çağlar, MIPIM Fuarı’na verdikleri önemin altını çizerek, şöyle konuştu: “En son gelişmelerin takip edildiği ve sektörün geleceğinin belirlendiği MIPIM Fuarı’nı son derece önemli buluyor ve gelecek yıllarda İstanbul’un tamamı ile katılımını planlıyoruz.”



İSTANBUL’A YATIRIM İÇİN AÇIK DAVET

İstanbul Valisi Vasip Şahin, MIPIM Fuarı’nda ilk kez bir kent maketiyle temsil edilecek İstanbul’un yatırımcılar açısından taşıdığı cazibeye dikkat çekti. Özellikle son 10 yılda İstanbul’un Avrasya’nın yatırım üssü olma niteliğini elinde tutan ve yıldızı yükselen bir şehir konumuna geldiğini vurgulayan Vali Şahin, gerek Batılı gerek Asyalı ve gerekse de Ortadoğulu yatırımcı-girişimci küresel firmaların İstanbul’da çok sayıda inşaat ve arazi geliştirme projelerinde yer aldıklarını belirtti. Vali Şahin, İstanbul’un gayrimenkul yatırımcıları için fırsatlar sunmaya devam ettiğini vurguladı.



Şahin’in dikkat çektiği bir diğer nokta, önemli yatırımcıların Londra, Paris, Roma gibi önemli başkentler ile Batı’daki çok sayıda şehirde tarih, kültür ve tabiatla uyumlu yatırımları hayata geçirmeleri oldu. Bu projelerde tarihsel ve kültürel doku ile modern mimari birikimin buluşturulduğunu söyleyen Şahin, şöyle devam etti:

“İstanbul için de benzer bir beklentiye sahibiz. Dünyanın nitelikli bütün proje ofislerini ve firmalarını İstanbul’a değer katmaya, aynı zamanda İstanbul’un yüksek tarihi ve kültürel değerini kapsayarak benzersiz projeler geliştirmeye bekliyoruz. İstanbul nitelikli projeler için kıymetli bir sahnedir. İstanbul’da hayata geçecek bir proje kendiliğinden uluslararası bir projedir. Çünkü, onu, milyonlarca farklı göz görecek, izleyecek ve kullanacaktır. Ayrıca, İstanbul, doğunun ve batının kucaklaşma noktasıdır. Bu noktada proje uygulamaları için ilham verici bir şehirdi. İstanbul’da her bir saray, her bir konak, her bir türbe, her bir kilise, her bir caminin mimarisi yeni mimari fikirler geliştirmek için esin kaynağıdır.”



Diğer yandan İstanbul’a yatırım yapanların hep kârlı çıktıklarına dikkat çeken Vali Şahin, dünyanın önemli proje ofislerinin İstanbul’da yaptıkları projelerin de altını çizdi. Şahin, “İstanbul Valiliği olarak İstanbul’un gelişmesini kolaylaştırmayı ve İstanbul’da gayrimenkul proje yatırımlarını desteklemeyi görevimiz olarak görmekteyiz. İstanbul’da refah ve hayat kalitesi artışını sağlayacak her girişimin yanında olacağız” dedi.



93 ÜLKENİN YATIRIMCISIYLA BÜYÜK BULUŞMA

Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı ve JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, MIPIM’e Türkiye katılımında yaşanan dikkat çekici gelişmelerin altını çizdi. MIPIM’i ziyaret eden gayrimenkul yatırımcılarının katılımlarını daha da etkinleştirdiklerini ifade eden Alkaş, gelecekte hem şehirler hem de gayrimenkul firmaları açısından çok daha büyük katılımların olacağını vurguladı. Alkaş, şöyle konuştu:

“Şehirlerin şampiyonluk ligi olan MIPIM’e bu yıl pek çok şehrimiz ve gayrimenkul sektöründen firmalarımız katılıyor. Katılımcılarımız 93 ülkenin gayrimenkul firmaları, yatırımcıları, iş geliştiricileri ile tanışacak ve buradaki yatırım atmosferinin içinde yer alacaklar. 2025’te bir dünya megapolü olmaya kararlı olan şehirlerimizin gündeminde gelişim ve dönüşüm yer alacak. Şehirlerimiz gelişim ve dönüşüm süreçlerini küresel rekabet koşulları çerçevesinde şekillendirmeli. Bu doğrultuda ortaya çıkan projeleriyle uluslararası arenadaki ticarette sınırları kaldıran MIPIM’e katılım çok önemli. Yabancı girişimci için pek çok yatırım fırsatı sunan Türkiye’nin bu yıl MIPIM’e damga vuracağına inancım tam.”



Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ise, MIPIM 2015’e katılacak şehir ve gayrimenkul firmalarının elde edecekleri avantajların altını çizdi. Aközer, “MIPIM, gayrimenkul firmaları kadar gayrimenkul sektörüne yatırım yapmak isteyen global yatırım fonlarının da dünyadaki en önemli randevu noktası. MIPIM 2015’e katılan şehirlerimiz ve şirketlerimiz; uluslararası fon şirketleri ve yatırımcılarla birebir toplantılar organize edeceklerdir” dedi. Aközer, fuarın verimliliğini artırmak için firmaların da şimdiden MIPIM’in online datasını kullanarak yabancı yatırımcılarla toplantı organize etmeleri gerektiğinin altını çizdi. Aközer, “Buradaki firmalarla başlayan ilişkiler her yıl tazelenerek ve yıl içerisinde devam ettiği müddetçe MIPIM’in gerçek verimliliğini yaşayacağız. Bu tür fuarlarda süreklilik çok önemli” şeklinde konuştu.

Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında MIPIM’e hem şehir hem de şirketler düzeyindeki katılımda ciddi bir artış yaşandığına vurgu yapan Aközer, şöyle devam etti: “Uluslararası yatırımcının büyük bir ilgi gösterdiği MIPIM’de Türkiye’yi giderek daha çok büyüyen bir katılımcı kitlesiyle temsil ediyoruz. Bu, Türkiye’nin tüm dünyada doğru temsil edilmesi ve yabancı yatırımcılarla işbirliği potansiyeli açısından son derece sevindirici bir gelişme. Bu yıl şehirlerimiz dünya şehirleri ile yarışacak. Toplamda 21 firma stant katılımı ile 1.200 metrekarelik bir alanda Türkiye temsiliyeti yapılacak, firmaların MIPIM datasını kullanarak alacakları randevularla güzel işbirlikleri yakalayacaklarını umuyoruz.”



ANKARA’NIN GELİŞEN YÜZÜ GLOBAL YATIRIMCIYA GÖSTERİLECEK

Başkent Ankara ise MIPIM 2015’te Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ve Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) önderliğinde temsil edilecek. Ankara’nın gelişen yüzü Türkiye Pavilyonu’ndaki 117 metrekarelik stant ile uluslararası yatırımcılara anlatılacak. Türkiye Pavilyonu’nda yer alan Ankara standında Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankapark projesi, Ankara Uluslararası Fuarcılık Ankara Fuar ve Kongre Merkezi projesi, Otonomi ve Podium AVM proje maketleri uluslararası yatırımcı için sergilenecek.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, MIPIM’in emlak sektöründe arazi sahipleri, proje sahipleri ve bu projelere finansman sağlayan kurumları bir araya getiren en büyük ve en önemli fuar olduğuna dikkat çekti. Gökçek, şöyle konuştu: “Hızlı bir şekilde bölgesel güç olan yıldız ülkenin başkenti Ankara’da insanların ancak gözleriyle gördüklerinde inanabilecekleri dev projeleri gerçekleştiren bir belediye olarak MIPIM bizim için hem önemli bir tanıtım platformu hem de yatırımcılara büyük fırsatlar sunan projelerimizi sunmak için güzel bir zemindir.” Fuarda sergileyecekleri Ankapark’ın altını çizen Gökçek, projeyi, 1.217 faaliyet alanıyla tartışmasız dünyanın en büyük tema parkı olarak nitelendirerek, kentteki diğer projelere işaret etti. Gökçek, “Kentimizde Ankapark yanında sağlık turizmine yönelik termal kaynaklar, teknokentler, dünya fuar alanı, kentsel dönüşümler gibi yatırımcılara büyük fırsatlar sunan ve Ankara’nın adını sık duymanızı sağlayacak pek çok projemiz de mevcuttur” dedi.



ATO Başkanı Salih Bezci ise, MIPIM’i gayrimenkul sektörünün projelerinin tanıtımı ve uluslararası arenada yer almak isteyen markaların projelerine ortak olacak firmalarla bir araya gelmesi açısınd an çok önemli bir mecra olarak değerlendirdi. Bezci, şöyle konuştu: “MIPIM’in gayrimenkul sektörü açısından ufuk açıcı olduğuna inanıyorum. ATO olarak amacımız, Ankara’nın gelişen yüzünü uluslararası yatırımcılara göstermek. Ayrıca, ATO’daki uzman çalışanlarımız, uluslararası yatırımcılarla iletişime geçmek için çalışmalarını sürdürüyorlar.”



DÜNYANIN YATIRIMCISI ANTALYA’YA DAVET EDİLECEK

Antalya, MIPIM 2015’te dünya çapındaki iddiasını ortaya koyacak bir diğer şehir. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel’in önderliğinde geliştirilen projeyle MIPIM’de Antalya’nın vizyon projeleri tanıtılacak. Bu projeler arasında Konyaaltı Sahil, Boğaçayı, Kepezaltı-Santral Kentsel Dönüşümü ve Cruise Limanı’nın da içinde yer aldığı projeler bulunuyor. Türel, MIPIM 2015’te Antalya vizyon projelerinin dünya lansmanını yapıp şehrin tarihinde bir ilki gerçekleştirmenin heyecanını taşıdıklarını belirterek, şöyle devam etti: “Tarihinden aldığı ilhamla medeniyetleri, kültürleri buluşturan, yılda 150 milyon geceleme yapılan, 60.000 konut satılan, yabancıların konut alımında Türkiye lideri, yabancı sermayeli şirket sayısında Türkiye 2.’si olan Antalya için vizyonumuz ‘5 yıldızlı dünya şehri’ kurmaktır. Artık dünyaca tanınan ‘Visit Antalya’ sloganına, ‘Invest Antalya’ sloganını ilave ederek MIPIM gibi önemli bir organizasyonda dünyanın her yerinden yatırımcıları Antalya’ya davet edeceğiz.”



BALIKESİR, GLOBAL PRENSİPLERLE GELİŞTİĞİ PROJELERLE MIPIM’DE

Türkiye Pavilyonu’nda temsil edilecek bir başka şehir ise son dönemlerdeki yatırım planlarıyla dikkat çeken Balıkesir. Kalkınma planını global prensipler üzerinde geliştiren Balıkesir, MIPIM 2015’te bu prensiplerle geliştirilen lojistik, sanayi, turizm, enerji ve gayrimenkul projeleriyle yer alacak. Projeleri Balıkesir standında dijital ortamdaki filmlerle uluslararası yatırımcıya sergileyeceklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Edip Uğur’un dikkat çektiği bir diğer nokta, uzman ekipleriyle uluslararası yatırımcıyla temaslar geliştirmek üzere çalışmaları oldu. Ahmet Edip Uğur, şöyle konuştu: “Bir kentin cazibe merkezi olabilmesi için MIPIM gibi uluslararası düzeyde organize edilen buluşmalarda boy göstermesi artık bir zorunluluk. Biz de Balıkesir olarak hem gelişmiş diğer kentlerin farkına varmak hem de fark edilmek için bu güzide organizasyonda yer alıyoruz. Ayrıca, ciddi kârlılık arz eden yatırım projelerimizin potansiyel yatırımcılarla buluşması açısından MIPIM, yerel yönetimler için kaçırılmayacak bir fırsat. MIPIM’in vizyonumuz ve projeksiyonlarımız üzerinde olumlu etkileri ve kazanımları olacağına inanıyoruz.”



Diğer yandan, Türkiye Pavilyonu’nda 2. büyük standı olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım A.Ş, 111 metrekarelik standında Kayabaşı ve Hoşdere Proje Maketleri ile yer alırken; Söğüt İnşaat Metromall AVM ve Metromall Konutları, Aksoy İnşaat Conrad Otel Projesi ve Artaş İnşaat -Aydınlı Grup-Invest İnşaat ortaklığıyla inşa edilen Vadistanbul stantları da yer alacak.



Aynı zamanda fuar alanında Nuhoğlu İnşaat Yenitepe Kadıköy, Ofton İnşaat Elysium Elit Koşu ve Elysium Art Şişli, Piyalepaşa Gayrimenkul Piyalepaşa Kentsel Dönüşüm ve DKY İnşaat MIPIM’de ilk defa ismini açıklayacağı Kartal’daki ki yeni projesi ile yer alıyor. Ayrıca IMS Proje Yönetimi, Lal Gayrimenkul Değerleme, Proplan Proje Yönetim, Tabanlıoğlu Mimarlık ve TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. fuar alanında yerini alan kuruluşlar arasında bulunuyor.



20.000 ZİYARETÇİYE TÜRK TATLARIYLA İSTANBUL ANLATILACAK

2013 ve 2014 yıllarında 2 kez üst üste “Onur Ülke” olarak seçilerek pek çok etkinliğe imza atan Türkiye, MIPIM’de bu yıl da iddialı etkinliklerle yer alacak. 20.000 ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşen Resmi MIPIM Açılış Kokteyli’nin bu yılki ev sahibi İstanbul Ticaret Odası ve Beyoğlu Belediyesi olacak. Kokteylde uluslararası yatırımcıya Türk tatları ve kültürüyle İstanbul anlatılacak.

MIPIM Fuarı’nın en önemli etkinliklerinden olan Konferans Programı’nda da 11 Mart Çarşamba günü İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar’ın katılımıyla, İstanbul Ticaret Odası önderliğinde, “Discover Istanbul: The Capital of Finance, Potential and Culture” başlıklı bir ana oturum gerçekleşecek.



Diğer yandan, Türkiye pavilyonunda yer alan seminer salonunda da mega projeler ve şehir yatırımları uluslararası yatırımcılara anlatılacak. Yabancı yatırımcıya Türkiye’ye yatırım yapmak için izlenmesi gereken yollar aktarılacak. Türk mimarlarımızın ön plana çıkarılacağı oturumlar düzenlenecek.



Protokolün, belediyelerin, ticaret odalarının ve üst düzey gayrimenkul yöneticilerinin konuşmacı olarak katılacağı oturumlar “İstanbul Yatırımcılar İçin Neler Vaat Ediyor”, “Çağdaş Türkiye Mimarlığı: Küresel Ölçekte Gelişen Olanak ve Kısıtlar”, “13 Milyon Turistin Geldiği Antalya’ya Siz Yatırım İçin Gelin”, “Türkiye’de Gayrimenkul Finansmanına Yeni Araç: Gayrimenkul Yatırım Fonları”, “Geçmişin Görkemi ve Geleceğin Artan Yatırım Değeri ile İstanbul’un Kalbi Beyoğlu” başlıklarından oluşuyor. Konuşmacılar arasında, T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Daire Başkanı Arda Ermut, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi Feyzullah Yetgin, Piyalepaşa Gayrimenkul Genel Müdürü Kaan Yücel, Amplio Emlak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Alaeddin Babaoğlu, Vadistanbul İcra Kurulu Üyesi Alpay Çepni, Kuzu Grup Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Emre Bastopçu, Özak GYO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alp yer alıyor.



MIPIM Ödül Töreni’ne Türkiye’den Finalist Olmaya Hak Kazanan 2 Proje:

En İyi Otel & Turizm Tesisi Kategorisi’nde;

Proje: Raffles İstanbul Zorlu Center

Mimar: EAA (Emre Arolat Architecture)

Firma: Zorlu Yapı Yatırım A.Ş:

En İyi Ofis & İş Geliştirme Kategorisi’nde;

Proje: Selçuk Ecza HQ

Mimar: Tabanlıoğlu Mimarlık, Melkan Gürsel & Murat Tabanlıoğlu

Firma: Selçuk Ecza Holding

KISA KISA MIPIM 2015:

• Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM, bu yıl 26. defa düzenlenecek. Fuar, 10-13 Mart tarihleri arasında Fransa Cannes’da gerçekleştirilecek. Alkaş’ın 6 yıldır Türkiye temsilciliğini yaptığı fuarın ana organizatörü Reed Midem.

• MIPIM 2015, 19.400 metrekarelik alanda 93 ülkenin gayrimenkul alanındaki en büyük isimlerinin katılımıyla düzenleniyor. Fuarda 3.200 üst düzey yönetici, 4.500 yatırımcı, 3.700 proje geliştiricisi, 1.600 mimar, 370 siyasi lider ve 350 yerel yönetim ve şehir planlayıcısı bir araya gelecek. Fuardaki ziyaretçi sayısının ise 21.000’in üzerinde olması bekleniyor.

• Türkiye’deki kuruluşlar ve firmalar, MIPIM 2015’e toplam 1.200 metrekarenin üzerinde bir alanda stant ile katılım gösterecekler.



- MIPIM 2015’e Stant ile Katılan Firmalar ve Kuruluşlardan Bazıları: İstanbul Ticaret Odası, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ticaret Odası, Beyoğlu Belediyesi, DKY İnşaat, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Aksoy İnşaat, IMS Proje Yönetimi, Kuzu Grup, Lal Gayrimenkul Değerleme, Nuhoğlu İnşaat, Ofton İnşaat, Piyalepaşa Gayrimenkul, Proplan Proje Yönetim, Söğüt İnşaat, Tabanlıoğlu Mimarlık, TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Artaş İnşaat, Aydınlı Grup ve Invest İnşaat ortaklığıyla inşa edilen Vadistanbul.



- MIPIM 2015’E Münferit Katılım Gerçekleştiren Kuruluşlardan Bazıları: Aremas, Arup, Aşçıoğlu, Baker&Mc Kenzie (Londra), Bemes ,Bilfinger, Çakırağa Construction, Dentons, Entegre, Ece Türkiye, E&Y, Eczacıbaşı, Eva GYO, Ferko, Fiba Group, Gürallar Yapı, Halk GYO, Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık, Hill International, HMF, Kone Turkey (Finlandiya), Özak GYO, Polidev, Polimeks, Propin, Mergen Consulting, Metro Properties, Multi Turkey Yönetim, Muum Mimarlık, Öncüoğlu + ACP Mimarlık, PWC Turkey, Renaissance Development, S. Balcıoğlu, Schindler, Servotel, Tahincioğlu Gayrimenkul, TUV-SUD, Ziylan Gayrimenkul.

