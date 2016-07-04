Folkart Time’da %50 peşin, %50 1 yıl sonra ödeyin!

İzmir’de kurulduğu günden bugüne kadar inşa ettiği çarpıcı yaşam alanları ile dikkat çeken Folkart’ın projesi Folkart Time; konut, ofis, alışveriş, yeme içme alanları ve koleji bir noktada buluşturuyor ve size sevdiklerinizle daha fazla zaman geçirmenizi sağlayacak çok özel bir yaşam alanı sunuyor.



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İçinde kolej olan tek proje

Karma proje konseptine benzersiz bir yenilik getiren Folkart Time’la İzmir’de ilk kez yaşam ile eğitim bir araya geliyor. Kayıt önceliği Folkart Time sakinlerinde olacak bu modern eğitim alanı ile çocuğunuz evinden okuluna yürüyerek gidecek. Siz de onun kaliteli bir eğitim kurumunda, hayata güvenle hazırlandığından emin olacaksınız.



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Lüks ofisler ile verimli bir iş yaşamı fırsatı

Folkart Time, konut alanlarıyla bütünleşmiş bağımsız ofis kompleksi ile size daha fazla zaman ve verimli bir iş yaşamı sunuyor. Hem şehrin hem de iş merkezlerinin ortasındaki konumuyla verimli bir iş yaşamı fırsatı sunan Folkart Time’ın lüks ofisleri farklı metrekare seçenekleriyle tüm ihtiyaçlara cevap veriyor.



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