Yatırım Ayları %25 indirim ile başladı



VARYAP YATIRIM AYLARI %25 İNDİRİM İLE BAŞLADI!



Gayrimenkul sektöründe bir ilke imza atan Varyap, Mart ve Nisan aylarını “Varyap Yatırım Ayları” olarak tanımlayarak, son dönemde dövizde oluşan hareketliliğe alternatif bir yatırım aracı oluşturdu.



Türkiye’ de gayrimenkulün orta ve uzun vadede en yüksek getiriyi sağladığını söyleyen Varyap CEO’su Erdinç Varlıbaş; “Elimizde inşaatı tamamlanmış, Varyap Plaza Pendik ve Ataşehir’ de bulunan Varyap Meridian projelerindeki sınırlı sayıdaki özel ofis, daire ve alışveriş merkezindeki dükkanları satışa sunduk. Satışları tamamıyla bitirerek, konsantrasyonumuzu yeni projelere vermeyi hedefliyoruz. Buradan hareketle sadece Mart ve Nisan aylarında geçerli olacak bir kampanya düzenleyerek peşinalımlarda yatırımcıya %25 indirimle satışlar gerçekleştireceğiz. Ayrıca bu kampanyada herhangi bir faiz söz konusu olmayacak. Son dönemde artan döviz kurlarını da hesaba kattığımızda indirim oranı %40 seviyelerine yaklaşıyor ki böylesi bir fırsat bugüne kadar gündeme gelmedi. Yatırımcılarımızın bu fırsattan faydalanmasını arzu ediyoruz” dedi.



Varyap Plaza Pendik’ te 69 ile 3.500 metrekare arasında değişen büyüklükte 50 adet ofis; Varyap Meridian’ de ise daha once satışa sunulmamış çok özel 30 adet 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler bu kampanya dahilinde %25 indirimle ve hemen teslim imkanıyla satışa sunulmakta.



Varyap Yatırım Ayları çerçevesinde Varyap Plaza Pendik’ te fiyatlar KDV dahil 240 bin TL; dünyanın en iyi mimari projesi seçilen Varyap Meridian’ de ise KDV dahil 310 bin TL’ den başlıyor.



Yoğun ilgi gören Varyap Yatırım Ayları için 444 54 56’dan detaylı bilgi alınabiliyor.



www.varyapplaza.com