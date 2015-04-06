Ara
MENÜ
Haberler >Advertorial>Yatırım Ayları %25 indirim ile başladı

Yatırım Ayları %25 indirim ile başladı

06.04.2015 - 10:19 | Son Güncelleme:


VARYAP YATIRIM AYLARI %25 İNDİRİM İLE BAŞLADI!

Gayrimenkul sektöründe bir ilke imza atan Varyap, Mart ve Nisan aylarını “Varyap Yatırım Ayları” olarak tanımlayarak, son dönemde dövizde oluşan hareketliliğe alternatif bir yatırım aracı oluşturdu.

Türkiye’ de gayrimenkulün orta ve uzun vadede en yüksek getiriyi sağladığını söyleyen Varyap CEO’su Erdinç Varlıbaş; “Elimizde inşaatı tamamlanmış, Varyap Plaza Pendik ve Ataşehir’ de bulunan Varyap Meridian projelerindeki sınırlı sayıdaki özel ofis, daire ve alışveriş merkezindeki dükkanları satışa sunduk. Satışları tamamıyla bitirerek, konsantrasyonumuzu yeni projelere vermeyi hedefliyoruz. Buradan hareketle sadece Mart ve Nisan aylarında geçerli olacak bir kampanya düzenleyerek peşinalımlarda yatırımcıya %25 indirimle satışlar gerçekleştireceğiz. Ayrıca bu kampanyada herhangi bir faiz söz konusu olmayacak. Son dönemde artan döviz kurlarını da hesaba kattığımızda indirim oranı %40 seviyelerine yaklaşıyor ki böylesi bir fırsat bugüne kadar gündeme gelmedi. Yatırımcılarımızın bu fırsattan faydalanmasını arzu ediyoruz” dedi.

Varyap Plaza Pendik’ te 69 ile 3.500 metrekare arasında değişen büyüklükte 50 adet ofis; Varyap Meridian’ de ise daha once satışa sunulmamış çok özel 30 adet 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler bu kampanya dahilinde %25 indirimle ve hemen teslim imkanıyla satışa sunulmakta.

Varyap Yatırım Ayları çerçevesinde Varyap Plaza Pendik’ te fiyatlar KDV dahil 240 bin TL; dünyanın en iyi mimari projesi seçilen Varyap Meridian’ de ise KDV dahil 310 bin TL’ den başlıyor.

Yoğun ilgi gören Varyap Yatırım Ayları için 444 54 56’dan detaylı bilgi alınabiliyor.

www.varyapplaza.com

Etiketler:
    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.