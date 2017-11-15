Yatakta çekilen ihanet fotoğraflarına 30 milyon TL!

Ünlü işadamı Mehmet Gazioğlu'nun kendisiyle aynı adı taşıyan yeğeni Mehmet Gazioğlu'nun boşanma davasına bir de tazminat talebi eklendi. 9 yıl önce evlendiği iki çocuk annesi Müge Gazioğlu, eşinin dava sürerken kendisini aldattığını gerekçe gösterip 30 milyon TL tazminat ve 60 bin TL nafaka istedi. Delil olarak da yatakta çekilen fotoğraflar olduğunu söyledi. Dilekçesinde, kocasının, H. adlı yabancı bir kadınla birlikte olduğunu öne süren Müge Gazioğlu, "Bu kadınla zina etmesi sonrasında yatakta çekilmiş fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştır. Daha sonra bu kadınla aynı evde yaşadığını itiraf etmiş ve bu kadınla yatakta çekilmiş fotoğrafları paylaşarak müvekkilimi aramıştır" denildi.