Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Yatak odasında yakalandılar

    Yatak odasında yakalandılar

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    14.11.2017 - 14:59 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da iş yerlerinde çelik kasaları manyetik matkapla açıp 3 ayda 3 milyon TL’lik soygun yapan 15 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi. Çete elebaşından habersiz hırsızlık yapan bir çete üyesinin eve kapatılıp 4 saat işkence edildikten sonra ayağından vurulduğu ortaya çıktı.

    Yatak odasında yakalandılarHırsızlık çetesi, Fatih, Güngören, Bahçelievler ve Büyükçekmece’de 17 ayrı iş yerine girerek kullandıkları özel manyetik matkapla çelik kasaları açıyordu. Çete, soydukları iş yerinin sahibini daha sonra tehdit ediyor ve işyerinde hırsızlık sırasında çekilmiş güvenlik kamerası görüntülerini sildirerek korku salıyordu.

    Yatak odasında yakalandılar
    67 SUÇ İŞLEMİŞ

    Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan tespitlerin ardından 7 Kasım’da 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önceden 67 suçtan kaydı bulunan cezaevi firarisi 37 yaşındaki çete elebaşı Ercan B.’nin de aralarında bulunduğu 15 kişiyi gözaltına aldı.

    Yatak odasında yakalandılarYapılan sorguda, çetenin kendi içinde “konaklama sağlayıcıları”, “Çalınacak kasaları belirleyenler” “Çalınan ziynet eşyalarını paraya çevirenler” gibi kollara ayrıldıkları tespit edildi. Çete lideri Ercan B.’nin hırsızlık yapmayan yada kendisi için hırsızlık yapan çete üyelerini ayaklarından vurdurduğu belirlendi.

    Yatak odasında yakalandılar
    GÜVERCİN DE ÇALMIŞLAR

    Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 2 adet av tüfeği, 200 adet mermi, 980 gram uyuşturucu hap, 400 gram esrar ile 4 bin 500 lira para ele geçirildi. Şüphelilerle birlikte ayrıca kasa açmakta kullanılan özel uçlu bir matkap ile altının değerini belirlemeye yarayan solüsyonlar bulundu.

    Polis şüphelilerin Fatih’te bir işhanının çatısında kümeslerde bulunan değerli 49 güvercini de çaldıklarını tespit etti. Tanesi bin lira olan güvercinleri poşetlere koyarak çalan şüphelilerin daha sonra bunları satmaya çalıştıkları ancak satamayınca salıverdikleri belirlendi.

     Yatak odasında yakalandılar
    Manyetik matkap nedir?

    Tabanı elektrikli mıknatıs olan, gövdesinde yukarı aşağı hareket ettirilebilen kuvvetli bir motor bulunan, çelik malzemelere elektrikli mıknatıs ile yapışan kolay delik delme makinesi.

    Etiketler: manyetik matkap , gasp , soygun
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri