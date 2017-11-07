Yatak odasında öldürdüğü eşinin sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı!

Babaeski ilçesinde fabrika işçi 37 yaşındaki Özkan E., evinin yatak odasında, 39 yaşındaki eşi Saadet E. ile lokantacı Ayhan K.’yi birlikte olurken yakaladı. Cinnet getiren Özkan E., mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığı eşini yaraladı, Ayhan K.’yi de öldürdü.Gözaltına alınan Özkan E., polisteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Polisteki ifadesinde, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini anlatan Özkan E., 20 gün önce boşanmak için avukata başvurduğunu söyledi. Özkan E., eşinin kendisini en yakın arkadaşı ve ’ağabey’ dediği kişiyle aldattığını iddia ederek, şöyle dedi:

"Eşimle 4 yıldır evliyiz ve sürekli tartıştığımız için aramızda şiddetli geçimsizlik var. Eşimin beni aldattığından şüpheleniyordum. Şüphelerim artınca, internet üzerinden yaptığım araştırmayla eşimin telefonuna yüklediğim bir program sayesinde konuşmalarını ve mesajlarını takibe aldım. Daha sonra en yakın arkadaşım, ’ağabeyim’ gibi sevdiğim Ayhan K. ile mesajlaştığını ve konuştuğunu duydum. Olayın yaşandığı gün, 4-12 vardiyam vardı. İşe gidiyorum diye evden ayrıldım. İşe gidip çalışmaya başladım. Eşimin akşam üzeri Ayhan K.’ye, ’Kocam işe gitti, çocuğu uyuttum, gel’ diye mesaj attığını okudum. İşyerinden izin alarak eve gittim ve bir süre evin etrafında dolandıktan sonra eşimi en yakın arkadaşım Ayhan K. ile yatakta yakaladım. Daha sonra biraz boğuştuk ve elimdeki bıçakla Ayhan K.’yi bıçakladım. Eşimi de bıçakladım ama o başka odaya kaçıp, kapıyı kilitledi. Sonra polisler geldi, teslim oldum. Amacım öldürmek değildi, böyle sonuçlanmasını istemezdim."

Hastanede tedavi süren Saadet E. ise ifadesinde, eşini aldatmadığını öne sürüp, "Eşim işte olduğu için Ayhan beni arabasıyla kayınvalideme götürmek için eve geldi. Bizim aramızda bir şey yok" dedi. Öldürülen Ayhan K.’nin ise çiftin boşanma aşamasına geldiğini öğrendikten sonra Özkan E. ile konuşup, "Boşanmayın, çocuğunuz var" diyerek karardan vazgeçirmeye çalıştığı öğrenildi.