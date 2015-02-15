Yatak odasında ilan-ı aşk

Seda Sayan kendisinden 23 yaş küçük Gaziantepli sevgilisi Erkan Çelik'e 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çok özel bir sürpriz yaptı. Sayan'ın sosyal medyadan tanıştığı ve İstanbul'a gelip müzik dünyasının içinde yer almasını sağladığı Çelik, sabah uyandığında yatak odasının aynasında gördüğü aşk mesajıyla duygulandı. Sayan, aynaya göz kalemiyle "4 yıl önce bugüne kadar hiç anlamı yoktu. Sevgililer Günü'müz kutlu olsun aşk. Seni seviyorum" yazdı. Seda Sayan'ın evlenmeyi planladığı konuşulan Çelik ise sevgilisinin bu romantik mesajının görüntüsünü Instagram'dan yayınlayıp altına "Ben de seni seviyorum" yazdı.

7. nikah yolda

Geçen yaz Sayan'ın 7. kez nikah masasına oturduğu iddia edilmişti. Ancak daha sonra şarkıcının Çelik'le resmi nikah yerine şimdilik imam nikahı kıydığı gündeme gelmişti.