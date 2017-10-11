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    Yatak odasına girdi

    Faruk KIYAK / DHA
    11.10.2017 - 21:39 | Son Güncelleme:

    KOCAELİ’nin Karamürsel ilçesi D130 karayolu Ereğli Mahallesi Kumyalı Caddesi'nde Adem Özdoğan (38) yönetimindeki 41 GB 992 plakalı TIR, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı.

    Akaryakıt istasyonuna ait demirleri aşarak, sabaha karşı, yol kenarında kot farkı bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katının salonu ile yatak odasına girdi. Evin duvarı ve şoför mahalli arasında sıkışan sürücü Özdoğan öldü. Evde bulunanlardan şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. TIR’ın çarptığı dairede yaşayan ve çarpma sonucu yataklarından fırlayan Sarıgül ailesi büyük korku yaşadı.

    Etiketler: Trafik kazası , Kocaeli , gazetehaberleri
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