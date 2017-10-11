Akaryakıt istasyonuna ait demirleri aşarak, sabaha karşı, yol kenarında kot farkı bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katının salonu ile yatak odasına girdi. Evin duvarı ve şoför mahalli arasında sıkışan sürücü Özdoğan öldü. Evde bulunanlardan şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. TIR’ın çarptığı dairede yaşayan ve çarpma sonucu yataklarından fırlayan Sarıgül ailesi büyük korku yaşadı.