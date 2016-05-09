 Yatak odası kıyafetleri yükselişte

Evde salaş bir halde dolaşıyor, uyuyor, uyanıyor, sevişiyor, kahvaltı yapıyor, yorganı kafasına geçirip ağlıyor. Hal böyle olunca gecelikler, sabahlıklar, pijamalar da önem kazanıyor. Son zamanların en beğendiğim yatak kıyafetini geçen hafta “Poyraz Karayel”in Ayşegül’ü Burçin Terzioğlu’nun üzerinde gördüm.
“Kara Sevda”da Neslihan Atagül’ün giydiği Adidas kimono, “Adidas da mı kimono yapıyormuş” dedirtti.
“Evli ve Öfkeli”de Ebru Cündübeyoğlu’nun giydiği yeşil sabahlık ise çok asil duruyordu.
Kırmızı tulum kardeşliği
Diziler aracılığıyla yaz modasına dair müthiş bir tüyo öğrenmeye ne dersiniz?
Mezuniyet, nişan ve düğün gibi özel günlerde giyinecek farklı bir alternatif arıyorsanız kırmızı bir tulum seçin.
Tek parça olduğu için boyunuzu olduğundan daha uzun gösterecek, altına-üstüne bir şey giyme derdi olmadığı için giy-çık rahatlığı ile hayatınızı kolaylaştıracaktır.
Çarpıcı rengiyle feminen, İdi modeliyle maskülen bir tarzı olan kırmızı tulum için mükemmel harman diyebilirim. Hal böyle olunca dizi sitilistleri de sık sık kullanıyor.
Geçen hafta giyilen iki kırmızı tulumu çok sevdim. “Aşk Yalanı Sever”de Seda Güven’in üzerindeydi, diğerini ise “Tatlı İntikam”da Leyla Lydia Tuğutlu giymişti.
Reklam bluzunu dizide de giydi
Malum Elçin Sangu, Boyner reklamlarında oynuyor. “Kiralık Aşk”ın son bölümde yüzü olduğu markaya torpil geçerek Boyner’in yeni markası Black Pepper’a ait bir tişört giydi. Üzerinde “It is Entirely up to you” yazılı beyaz tişört, yazılı olmasından kaynaklandığı için çok dikkat çekti.
Aynı tişört üzerindeyken, Ömer’le yaşadığı şehvetli bir öpüşme-öpüşememe sahnesinde taktığı mavi bileklik de hayranları tarafından ikilinin nazar boncuğu sayıldı.
Bu göbek açıkta kalabilir
Malum yaz geldi. Caddelerde ve sokaklarda olduğu kadar dizilerde de oyuncuların göbeğini açıkta bırakan kıyafetleri daha sık görmeye başlayacağız.
“Ben karın kaslarıma güveniyorum” diyen ilk oyuncu “Kara Sevda” dizisinden Çağla Demir oldu.
Selim Baklacı tasarımı bir top giyen oyuncu rahatlıkla göbeğini açıkta bırakabilir, zira kendisi çok formda.
Benim eleştirim altına giydiği etekten yana olacak. O spor üstü keşke, İspanyol paça bir pantolonla tamamlasaydı. Etekli versiyonu altı kaval üstü şeşhâne gibi olmuş.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün