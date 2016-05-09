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Yatak odası kıyafetleri yükselişte

Malum dizilerde hayat sadece gündüz yaşanmıyor. Karakterler normal bir insan gibi gece de yaşıyor...

Sibel ARNA
04 Ağustos 2017 - 10:03:33

 Evde salaş bir halde dolaşıyor, uyuyor, uyanıyor, sevişiyor, kahvaltı yapıyor, yorganı kafasına geçirip ağlıyor. Hal böyle olunca gecelikler, sabahlıklar, pijamalar da önem kazanıyor. Son zamanların en beğendiğim yatak kıyafetini geçen hafta “Poyraz Karayel”in Ayşegül’ü Burçin Terzioğlu’nun üzerinde gördüm.

Yatak odası kıyafetleri yükselişte

“Kara Sevda”da Neslihan Atagül’ün giydiği Adidas kimono, “Adidas da mı kimono yapıyormuş” dedirtti.

Yatak odası kıyafetleri yükselişte

“Evli ve Öfkeli”de Ebru Cündübeyoğlu’nun giydiği yeşil sabahlık ise çok asil duruyordu.

 Yatak odası kıyafetleri yükselişte

Kırmızı tulum kardeşliği

Diziler aracılığıyla yaz modasına dair müthiş bir tüyo öğrenmeye ne dersiniz? 
Mezuniyet, nişan ve düğün gibi özel günlerde giyinecek farklı bir alternatif arıyorsanız kırmızı bir tulum seçin. 
Tek parça olduğu için boyunuzu olduğundan daha uzun gösterecek, altına-üstüne bir şey giyme derdi olmadığı için giy-çık rahatlığı ile hayatınızı kolaylaştıracaktır.
Çarpıcı rengiyle feminen, İdi modeliyle maskülen bir tarzı olan kırmızı tulum için mükemmel harman diyebilirim. Hal böyle olunca dizi sitilistleri de sık sık kullanıyor. 
Geçen hafta giyilen iki kırmızı tulumu çok sevdim. “Aşk Yalanı Sever”de Seda Güven’in üzerindeydi, diğerini ise “Tatlı İntikam”da Leyla Lydia Tuğutlu giymişti.

Yatak odası kıyafetleri yükselişte

Reklam bluzunu dizide de giydi

Malum Elçin Sangu, Boyner reklamlarında oynuyor. “Kiralık Aşk”ın son bölümde yüzü olduğu markaya torpil geçerek Boyner’in yeni markası Black Pepper’a ait bir tişört giydi. Üzerinde “It is Entirely up to you” yazılı beyaz tişört, yazılı olmasından kaynaklandığı için çok dikkat çekti.

Yatak odası kıyafetleri yükselişte

Aynı tişört üzerindeyken, Ömer’le yaşadığı şehvetli bir öpüşme-öpüşememe sahnesinde taktığı mavi bileklik de hayranları tarafından ikilinin nazar boncuğu sayıldı.

Yatak odası kıyafetleri yükselişte
 

Bu göbek açıkta kalabilir

Malum yaz geldi. Caddelerde ve sokaklarda olduğu kadar dizilerde de oyuncuların göbeğini açıkta bırakan kıyafetleri daha sık görmeye başlayacağız. 
“Ben karın kaslarıma güveniyorum” diyen ilk oyuncu “Kara Sevda” dizisinden Çağla Demir oldu. 
Selim Baklacı tasarımı bir top giyen oyuncu rahatlıkla göbeğini açıkta bırakabilir, zira kendisi çok formda. 
Benim eleştirim altına giydiği etekten yana olacak. O spor üstü keşke, İspanyol paça bir pantolonla tamamlasaydı. Etekli versiyonu altı kaval üstü şeşhâne gibi olmuş.

Yatak odası kıyafetleri yükselişte

 

 

 

 

Yayınlanma Tarihi : 09 Mayıs 2016 - 15:33:00
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