Yatak kıyafeti (İdo Tatlıses)

Yataktan kalkıp soluğu AVM’de almış gibi bir hali var.

Sadece üst baş değil, saç baş da öyle...

Hatta yüzdeki ifade bile “5 dakika önce uyandım” diyor.

En çok da içlik gibi duran eşofman altı...

En çok o gidip yeniden yatmak istiyor.

Haklı... Sokakta ne işi var o düşük ağlı penyenin?