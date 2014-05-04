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Yastık Altından Konut Çıktı

04.05.2014 - 09:41 | Son Güncelleme:

Altın tasarruflarınız değerinin %10 fazlası ile gayrimenkul yatırımına dönüşüyor

Rafineri Yapı, İstanbul Altın Rafinerisi işbirliği ile yastık altı altınlarınızı değerinin %10 fazlasına alarak Beylikdüzü’nde yapımı TemmuzYastık Altından Konut Çıktı 2014'de bitecek Altın Vadi Konakları'nda daire sahibi olma imkanı sunuyor. Proje kapsamında, yastık altındaki altın tasarrufları gayrimenkul yatırımlarına dönüşebilecek. Alanında dünyanın sayılı firmalarından birisi olan İstanbul Altın Rafinerisi’ne getirilen yastık altı altınlar, değerinin %10 fazlası ile nakde çevirilip Rafineri Yapı’nın gayrimenkul projelerinde değerlendirilebilecek. Yastık altı altınlarının ekonomiye kazandırılması ve durgunluk yaşayan gayrimenkul piyasasının hareketlenmesine katkıda bulunacak.

Rafineri Yapı’nın yapımına devam ettiği ve Temmuz 2014’de teslimatını yapacağı Altın Vadi Konakları hakkında da bilgi veren Savaş, projelerinin 6.090 m2 arsa üzerine, 5 katlı 8 blok ve toplam 102 daireden oluştuğunu belirtti. Proje kapsamında 82 m2-233m2 arasında değişen 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 dubleks ve 5+1 dubleks daireler, açık ve kapalı yüzme havuzu, kapalı oto park, fitness, sauna ve daire sahiplerinin kullanımına özel yaklaşık 4000 m2 peyzaj alanı yer almaktadır.

Altın Vadi Konakları'nın ulaşım açısından da merkezi bir lokasyonda bulunduğunu metrobüs, hastane, üniversite, okul ve alışveriş merkezi gibi hayatın önemli noktalarına maksimum 10 dakika mesafede yer aldığını sözlerine ekledi.

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