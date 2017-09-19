Yassıada’da iskele rötarı

GAYRİMENKUL şirketi Mesa, Adnan Menderes ve arkadaşlarının 1960 askeri darbesi sonrası yargılandığı Yassıada’ya yapılacak otel ve kongre merkezi projelerinin müteahhitlik görevini üstlenmişti.

Projele ile ilgili son gelişmeleri açıklayan Mesa Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, “Bu bir taahhüt projesi. Bizim orada aldığımız ihale sadece kaba inşaat, bir kısım peyzaj alanı gibi işlemleri içeriyor. Devletin koruması altında olan bir proje olduğu halde iskele ruhsatını 2 yıldır bekliyoruz. Devlet kendi ruhsatını kendi alamıyor. O nedenle süreç uzadı. İskele ruhsatı alınınca bizim işimiz tamamlanacak. Projede iç işler için ayrı bir ihale olacak. Ayrıca Sivriada projesi için de bir ihale yapılacak” dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Yassıada’daki tesisleri 30 yıl işlettikten sonra bakanlığa devredecek.

PARLAK GÖSTERİYOR

Erhan Boysanoğlu gayrimenkul sektörüne yönelik yaptığı değerlendirmede sektörün sürdürülebilirliğinin önemine vurgu yaptı. Gayrimenkulü ekonominin anahtar sektörü olarak tanımlayan Erhan Boysanoğlu şunları söyledi: “Türkiye için böylesine önemli ve kritik bir misyonu üstelenen sektörle ilgili konuşulanların ise çoğunlukla spekülasyonlar, balon, rant iddiaları çevresinde yoğunlaşıyor. Ama kimse genel bir perspektiften bakarak, sağ duyu ile böylesine önemli bir sektörün sürdürülebilirliğiyle ilgili yaklaşım sergilemiyor. Sektör çok parlak gibi gösteriliyor. Türkiye ne kadar parlaksa inşaat sektörü de o kadar parlak. Ancak sanayici arkadaşlarımız dahi bu sektöre geliyor. Her giren de kalıcı olmuyor” dedi.

GENİŞ AİLELERE CEZA

Erhan Boysanoğlu, konut KDV’sinde adil ve standart uygulamaya geçilmesi, sektöre ilişkin sağlıklı ve detaylı data üretilmesi, arazi sorununun giderilmesi, yeni imar düzenlemesi ve ilgili birçok detayın, bir bütün olarak ve sektörün sürdürülebilirliği açısından ele alınması gerektiğini belirtti. Konutta KDV sisteminin değişmesi gerektiğini belirten Boysanoğlu, “Geniş aileler cezalandırılıyor. 3-5 çocuk diyoruz ama o aileleri cezalandırıyoruz. Büyük evden fazla KDV uygulaması değişmeli” dedi. Kentsel dönüşümde de istenilen seviyede olunmadığını belirten Boysanoğlu, “Dönüşüm rant olayı haline geldi. Artık bakanlık dahi kentsel dönüşüm yerine depreme hazırlık yasası demeyi tercih ediyor” dedi. Yeni gayrimenkul projelerindeki mimari yaklaşımları da değerlendiren Boysanoğlu, “Cam kutular yaptık ama ne kadar uyum sağladık soru işareti” dedi.

6 MİLYARLIK 8 DEV PROJE

ŞİRKETİN yeni yatırımları hakkında bilgi vermek züere gerçekleşen toplantıda konuşan Mesa Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mert Boysanoğlu , 6 milyar lira değerinde 8 gayrimenkul projesi hayata geçireceklerini ifade etti. 48 yılda 90 binden fazla konut ürettiklerini belirten Mert Boysanoğlu, “Yeni projeler toplamda 800 bin metrekareyi aşkın bir inşaat alanına sahip olacak ve 4 bin 300 bağımsız bölümden oluşacak. Projelerimiz, tabanda yaklaşık 3 bin TL, tavanda ise 22 bin TL aralığında değişen ortalama metrekare fiyatları ile oldukça geniş bir yelpazeye hitap ediyor. Yeni projelerle 3 bin olan istihdam sayımız da 5 bine çıkacak” dedi. Boysanoğlu yeni projelerin İstanbul, Ankara ve Bodrum’da olacağını ifade etti.