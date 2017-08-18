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    Yassı çörekler de raflardan indirildi

    AA
    18 Ağustos 2017 - 10:16Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 10:16

    Fransa Tarım Bakanlığı, böcek ilaçlı yumurtalar kullanılarak üretilen ve Fransa’daki sekiz ayrı süpermarketler zincirinde satışa sunulan 17 farklı yassı çörek markasının raflardan indirileceğini duyurdu.

    BAKANLIKTAN yapılan açıklamada, içeriğinde böcek ilacı olarak kullanılan fipronil maddesi bulunan ürünlerin belirlendiği ve bu ürünlerin ülke genelindeki satış noktalarından toplatılacağı bildirildi.

    Satıştan kaldırılanlar ve tüketiciye geri bildirim çağrısı yapılanlar için iki farklı liste oluşturulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şimdiye kadar sekiz ayrı süpermarketler zinciri tarafından ülke genelinde satışa sunulan 17 farklı marka yassı çöreğin raflardan kaldırılacağı kaydedildi. Açıklamada, Bakanlığın, Hollanda menşeli yumurtalar kullanılarak üretilen ve satıştan kaldırılan ürünlerin listesini sürekli güncelleyeceği vurgulandı.

    ‘İNSAN SAĞLIĞINA ZARARI YOK’
    Bakanlık açıklamasında, bu ürünlerin insan sağlığını tehdit edecek derecede zararlı madde içermediğinin altı çizilerek, tamamı Hollanda’da üretilen söz konusu ürünlerin, yasal sınırların üzerinde fipronil içerdiği ve tüketici haklarını korumak amacıyla pazardan çekildiği belirtildi.
    İlaçlı ürünlerin Fransa piyasasına 23 Haziran-11 Ağustos tarihleri arasında sürüldüğü ifade ediliyor.

    Etiketler: zehirli yumurta , Fransa , fipronil
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