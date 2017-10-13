Yaşlıları telefonda dolandırma çetesi

Dolandırıcılar, M.A.'dan evdeki altınlarla paraları poşete koyup, eve gönderecekleri sivil polise teslim etmesini istedi. M.A.'nın o sırada evdeki yakınları, telefondaki kişilerin dolandırıcı olabileceği şüphesiyle polisi aradı. Olay yerine gelen polisler bir süre sonra para ve altınları almaya gelen S.İ. ve H.D.’yi yakaladı. Şüphelilerin, önceki gün de S.U.'yu (61) dolandırdığı belirlendi.