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    Yaşlıları telefonda dolandırma çetesi

    DHA
    13.10.2017 - 00:49 | Son Güncelleme:

    ESKİŞEHİR’de, önceki gün 61 yaşındaki M.A.’yı telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, “Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş. Bankadaki paranızı çekecekler. Ayrıca kuyumcu soyulmuş, kimlik bilgileriniz bırakılmış” dedi.

    Dolandırıcılar, M.A.'dan evdeki altınlarla paraları poşete koyup, eve gönderecekleri sivil polise teslim etmesini istedi. M.A.'nın o sırada evdeki yakınları, telefondaki kişilerin dolandırıcı olabileceği şüphesiyle polisi aradı. Olay yerine gelen polisler bir süre sonra para ve altınları almaya gelen S.İ. ve H.D.’yi yakaladı. Şüphelilerin, önceki gün de S.U.'yu (61) dolandırdığı belirlendi.

    Etiketler: Eskişehir , gazetehaberleri
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