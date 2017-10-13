Yaşlıları telefonda dolandırma çetesi

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
Dolandırıcılar, M.A.'dan evdeki altınlarla paraları poşete koyup, eve gönderecekleri sivil polise teslim etmesini istedi. M.A.'nın o sırada evdeki yakınları, telefondaki kişilerin dolandırıcı olabileceği şüphesiyle polisi aradı. Olay yerine gelen polisler bir süre sonra para ve altınları almaya gelen S.İ. ve H.D.’yi yakaladı. Şüphelilerin, önceki gün de S.U.'yu (61) dolandırdığı belirlendi.