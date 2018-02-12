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    Yaşlı komşusunu soyguncuların elinden kurtarmak isterken öldürüldü

    İHA
    12.02.2018 - 15:59 | Son Güncelleme:

    İstanbul Başakşehir’de engelli oğluyla birlikte soyulan 80 yaşındaki komşusunun 'İmdat, kurtarın bizi' diye feryadını duyarak yardımına koşan Kahraman Turanlı kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

    BAŞAKŞEHİR Altınşehir Mahallesi Yanyol Caddesi 109 Sokak'ta önceki gün saat 16.00 sıralarında iddiaya göre, komşusu Durmuş Sever’in engelli oğluyla birlikte soyulduğunu duyan Turanlı, ağabeyi Şamil Turanlı ve diğer aile üyeleriyle birlikte yardıma koştu. Sokağa çıktıklarında komşularının dört kişi tarafından soyulduğunu gören Kahraman ve Şamil Turanlı kardeşler hemen müdahale etti.

    TAKSİYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Bu sırada yaşanan arbede sonucu soygunculardan biri Kahraman Turanlı'yı kalbinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle Turanlı'nın yere yığıldığını gören soyguncular kaçtı. Durumu fark eden Ağabey Şamil Turanlı 112 sağlık ekiplerini arayarak ambulans istedi.

    Ambulansın gecikmesinin ardından yaralı kardeşini bir taksiye bindiren Şamil Turanlı, kardeşi Kahraman Turanlı'yı Küçükçekmece'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Kahraman Turanlı öldü.

    Yaşlı komşusunu soyguncuların elinden kurtarmak isterken öldürüldü

    ‘İMDAT, KURTARIN' SESİNİ DUYUNCA SOKAĞA FIRLADIK’  

    Kardeşinin bıçaklandığı esnada yanında olduğunu söyleyen Şamil Turanlı, olay gününü şöyle anlattı:
    “Kardeşim Kahraman ile beraber evde oturuyorduk. Dışarıdan ‘İmdat, bizi kurtarın’ diye bir ses geldi. Biz de baktık ki komşumuz Durmuş Amca'yı gasp ediyorlar. Olaya müdahale etmeye inince bize döndüler. Kardeşim Kahraman Turanlı'yı bıçakladılar. Saldırganlar dört kişiydi. Kardeşimin bıçaklandığını görünce ambulans çağırdık, ambulans gecikince arabayla hastaneye götürdük. Orada da hayatını kaybetti. Emniyet güçlerinden katillerin bir an önce bulunmasını istiyorum.”

    Yaşlı komşusunu soyguncuların elinden kurtarmak isterken öldürüldü

    ‘DÖVE DÖVE EVİN İÇİNE SOKTULAR’

    Saldırganlar tarafından soyulan 80 yaşındaki Durmuş Sever ise şunları söyledi:

    “Kapıma geldiler, alacaklı gibi camlarıma vurdular. Çıktım baktım, Yılmaz isimli bir adam. Ben de 'Senin biz de alacağın mı var' dedim, kızdım. Aynı kişiler daha önce de beni gasp ettiler. Biz yardım istemeyelim diye döve döve bizi içeriye soktular. Komşuların haberi oldu. Kahraman geldi. Annesi, ağabeyi geldi. Adamın elinde bıçak vardı. Ben görmedim ama o Yılmaz isimli adam Kahraman'a bıçakla vurdu. Ben Kahraman'ı yerde yatar vaziyette gördüm. Bu çocuğu hastaneye götürün dedim. Onlar da arabayla götürdüler ama hayatını kaybetti.”

    Turanlı’nın cenazesi, Yenibosna’da bulunan İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Turanlı, Avcılar Tahtakale’de bulunan Zeyneb-i Kübra Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Esenyurt Kıraç Mahallesi’ndeki İstiklal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    Etiketler: istanbul , altınşehir , gasp , Cinayet , son dakika
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