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    Yaşlı kadın atağı kesmek için sahaya fırladı!

    Hürriyet Haber
    13.10.2017 - 13:52 | Son Güncelleme:

    Panama ve Kosta Rika arasında oynanan maçın son dakikalarında sahaya giren yaşlı bir kadın dünyanın gündemine oturmayı başardı.

    Panama, Kosta Rika’yı 2-1 yenerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na gitmeyi başarırken sahada çok ilginç bir olay yaşandı... 

    Maçın son anlarına girildiğinde gelişen bir Kosta Rika atağını gören Panamalı bir babaanne sahaya atlayarak atağı durdurmayı başardı. Olası gol tehlikesini engellemeyi başaran yaşlı kadın bir süre sahada güvenlik görevlileriyle yaşadığı kovalamacanın ardından yakalandı.

    Yere yatırılan Süper Babaanne elleri bağlanarak sahadan çıkarılırken Panamalı taraftarlar yaşlı kadını alkışladı.

    O sırada oyun durunca Kosta Rika’nın atağı da boşa gitti ve hemen arkasından hakemin Panama’nın tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katıldığını ilan eden bitiş düdüğü çaldı.

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