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    Yaşlı dede trene meydan okudu! Son anda kurtarıldı

    Hürriyet Haber
    17.02.2018 - 15:24 | Son Güncelleme:

    Karabük’te ikaz işaretlerine rağmen demir yoluna giren bir yaşlı adam yürekleri ağza getirdi. Hemen harekete geçen TCDD personeli, dedeyi son anda kurtardı.

    Karabük’ün Balıkpazarı hemzemin geçidinde çekilen görüntülerde, yaşlı bir adam, ikaz işaretlerine rağmen raylara giriyor. Bu sırada hızla yaklaşan trenin makinisti, yaşlı adamı fark ediyor. Makinist, raylarda ilerleyen yaşlı adamı uyarmak için uzun uzun sirene basıyor. Uyarıya yaşlı adam, tepkisi de ilginç oluyor. Yaşlı adam, siren çalınmasına kızarak, el kol hareketleriyle tepki gösteriyor.  TCDD personeli hemen harekete geçiyor ve yaşlı adamı raylardan alarak trenin altında kalmaktan kurtarıyor.

    Etiketler: dede , Tren , Karabük , hemzemin geçit , son dakika
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