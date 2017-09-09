Yaşlanmayı yavaşlatmanın yöntemi bulundu!

California Üniversitesi’nden bilim insanları, yaşlanmaya karşı etkili bir yöntem keşfetti. Meyve sinekleri üzerinde yapılan incelemelerde, mitokondrilerinin şekillerinin ve boyutlarının zaman içinde değiştiği gözlendi.



Araştırmaya göre, meyve sineklerinin mitokondrilerinde yaşamlarının orta dönemlerinde işlevlerini yerine getirmelerini engelleyen uzama ve genişlemeler meydana geliyor ve bu yaşlanmalarına etki ediyor.



Bu boyut değişikliği ise Drp1 proteinin seviyesinin zamanla azalmasından kaynaklanıyor. Bu protein seviyesinin arttırılması ile yaşlanma seviyesi yavaşlatılabileceği görüşündeki bilim insanları, gelecekte vücuttaki Drp1 proteinini arttıracak ilaçlar geliştirmeyi planlıyor.