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    Yasin Partisi 2018 seçimlerine girecek

    İHA
    13.09.2017 - 10:06 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 10:06

    İsveç'te 2018 yılında yapılacak seçimlere Müslümanların kurduğu ilk parti olan Yasin Partisi de girecek. Partinin hedefinde yabancılar ve Müslümanlar arasında işsizliği en az düzeye düşürmek var.

     

    İSVEÇ Adalet Bakanlığı'na 2018 yılında yapılacak seçimler için Jasin Grup Derneği tarafından müracaat edilerek Yasin Partisi'nin başvuru kaydının yapıldığı açıklandı. Partinin genel seçimlerde il genel meclisi ve belediye seçimlerine girmesi bekleniyor. Parti, İsveç'te bulunan yabancılar ve Müslümanlar arasında işsizliği en az düzeye düşürmeyi hedefliyor.
    2030 TAHMİİNE ŞİMDİDEN ULAŞILDI
    Amerikan Düşünce Merkezi "Pew Research Center"a göre 2010 yılında İsveç'te 451 bin Müslüman’ın yaşadığı, tahminlere göre 2030 yılında sayının 993 bine yükselebileceği bildirilmişti. Ancak sayının Suriye, Afganistan ve Ortadoğu'daki savaşın ardından göçle birlikte bu rakama şimdiden ulaşıldığı kaydedildi. EXPO dergisinin kurucusu Tobias Hubinette ise "Önümüzdeki senelerde İsveç nüfusunun yüzde 10.2'si Müslümanlardan oluşacak "dedi.

    Etiketler: Yasin Partisi , isveç , seçimler
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