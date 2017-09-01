Yasin Börü için valiliğe milyonluk dava

Diyarbakır İdari Mahkemesi’ne gönderilen dilekçede “Terör olaylarının engellenmesi ve olaylara müdahale edilmesi konusunda emniyet güçlerinin ağır ihmalleri söz konusu olmuştur” denildi. Diyarbakır’da 6-8 Ekim 2014’te, Yasin Börü ile arkadaşları Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz, Bağlar ilçesindeki bir dernek tarafından fakirlere dağıtılmak üzere hazırlanan kurban eti paketlerinden alarak İskanevleri Semti’ne gitti. Börü ve arkadaşları bu esnada DEAŞ’ın’ın Suriye’nin Kobani kentine saldırıları nedeniyle düzenlenen izinsiz gösterilerde bir grubun saldırısına uğradı.

Gençler sığındıkları binada silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradıktan sonra binanın 3. katından atıldı. Dört arkadaş olay yerinde feci şekilde can verdi. Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz’un öldürülmesine ilişkin 41 sanık hakkında açılan dava Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 3 yıl süren davada karar geçen Nisan ayında çıktı. 41 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 16 sanığa 5’er kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa 5’er kez müebbet, 6 sanığa ise ayrı ayrı 110 yıl hapis cezasına hükmetti