Yasin Aktay da 8. kata

Kardeşi Mehmet Dişli FETÖ davasından yargılanan Şaban Dişli’nin Genel Merkez’de danışmanlığa getirilmesinin ardından Yasin Aktay da genel başkan danışmanı oluyor.

İkisi de eski genel başkan yardımcısı olan danışmanlar, partinin 8’inci katında Genel Başkan ile birlikte çalışacaklar. Parti, bu ay sonuna kadar TBMM Başkanlığı ve grup başkanvekili değişiklikleri konusunda da karar vermek zorunda.

AK Parti’de bu ay sonuna kadar Meclis’teki makamlar için de isimler belirlenecek. TBMM’nin 1 Ekim’de başlayacak yeni döneminde, ‘mini seçim heyecanı’ yaşanacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, zaman zaman sağlık sorunları yaşasa da TBMM Başkanı İsmail Kahraman’la devam edeceği iddia ediliyor. Ancak Meclis başkanlığı için adı geçen diğer ismin ise Nabi Avcı olduğu konuşuluyor.



