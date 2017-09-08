MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Yasin Aktay da 8. kata

    Yasin Aktay da 8. kata

    Nuray BABACAN / ANKARA
    08.09.2017 - 01:10 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 01:10

    AK Parti’de yaşanan değişim sürecinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın genel başkanlığı üstlenmesinin ardından, yeni kadrolar belirleniyor.

    Kardeşi Mehmet Dişli FETÖ davasından yargılanan Şaban Dişli’nin Genel Merkez’de danışmanlığa getirilmesinin ardından Yasin Aktay da genel başkan danışmanı oluyor.

    İkisi de eski genel başkan yardımcısı olan danışmanlar, partinin 8’inci katında Genel Başkan ile birlikte çalışacaklar. Parti, bu ay sonuna kadar TBMM Başkanlığı ve grup başkanvekili değişiklikleri konusunda da karar vermek zorunda.

    AK Parti’de bu ay sonuna kadar Meclis’teki makamlar için de isimler belirlenecek. TBMM’nin 1 Ekim’de başlayacak yeni döneminde, ‘mini seçim heyecanı’ yaşanacak.

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, zaman zaman sağlık sorunları yaşasa da TBMM Başkanı İsmail Kahraman’la devam edeceği iddia ediliyor. Ancak Meclis başkanlığı için adı geçen diğer ismin ise Nabi Avcı olduğu konuşuluyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , Yasin Aktay , aktay
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri