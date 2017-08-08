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    Yaşı tutmayanın nikâhı kıyılamaz

    ANKARA
    08 Ağustos 2017 - 21:32Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 21:32

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, sadece dini nikâhla yapılan evliliklerin kadınları mağdur edebildiğini belirterek, müftü nikâhının küçük yaştaki ya da resmi olmayan evliliklere engel olacağını savundu.

    Müftülerin de devlet memuru olduğuna dikkat çeken Kaya, “Kim kıyarsa kıysın, yaşı tutmayan ya da diğer tüm gerekli şartları taşımayan çiftlerin nikâhı kıyılamaz” dedi. Bakan Kaya, dün yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

    DİNİ NİKÂH MAĞDUR EDEBİLİYOR

    “Ülkemizde sadece dini nikâhla gerçekleştirilen evlilikler var ve bu evliliklerde kadınlarımız mağdur olabiliyor. Bu gibi evliliklerde, resmi nikâhları olmadığı için kadınlarımız hiçbir hak iddia edemiyor. Resmi nikâh, kadınlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi ve haklarının korunması için gerekli. Gerçekleştirilecek bu düzenlemeyle isteyen çiftlerimiz il ve ilçe müftülüklerinde nikâhlarını kıydırabilecek. İsteyen de bugüne kadar olduğu gibi belediyelerde kıydıracak. Ve kıyılan bu nikâh, resmi nikâh olacak.

    NİKÂH ŞARTLARI DEĞİŞMİYOR

    Bizim bu düzenlemeyi desteklerken tek derdimiz ve önceliğimiz, kadınlarımızın korunması. Bu düzenleme, çiftlerimizi resmi nikâha yönlendirecek ve kadınlarımızın mağduriyetlerini önleyecek. Nikâh şartlarında kesinlikle bir değişiklik yapılmıyor. Sadece insanlarımıza bir seçenek sunulmuş oluyor bu düzenlemeyle. ‘İsteyen müftülüklerde, isteyen nikâh dairesinde kıydırsın’ diyoruz. Bugün evlenmek isteyen çiftlerimizin nikâhları resmi araştırmalar yapılarak, evlenebilme şartlarını tam olarak yerine getirdikleri, bir engel olmadığı tespit edildikten sonra şahitler huzurunda nasıl kıyılıyorsa, bundan sonra da aynı şekilde, aynı kurallarla kıyılmaya devam edilecek. Müftüler de devlet memuru. Devletimize, memurlarına güvenmemiz lazım. Belediye başkanının kıydığı nikah, talep gelmesi halinde aynı şartlar dikkate alınarak müftülüklerde de kıyılabilecek. Nikâhı kim kıyarsa kıysın, yaşı tutmayan ya da gerekli şartları taşımayan çiftlerin nikâhı kıyılamaz.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , Fatma Betül Sayan Kaya , bakan
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