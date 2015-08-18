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Yasemin Yalçın'ı isyan ettiren hastalık haberi

Ünlü sanatçı Yasemin Yalçın, son günlerde hızla yayılan tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa yakalandığı haberlerine isyan etti.

Hürriyet Haber
17 Ağustos 2015 - 16:22:21

Önceki gün Yasemin Yalçın'ın Fibrominyenji(kas ve bağ dokusu hastalığı) nedeniyle hareketsiz kalmaya başladığı ve durumunun her geçen gün kötüye gittiği haberleri yayılmaya başladı. Bir anda yakın akrabaları ve sevenleri tarafından telefon yağmuruna tutulan ünlü oyuncu ne yapacağını şaşırdı.

Yasemin Yalçını isyan ettiren hastalık haberi HASSAS VE MÜKEMMELİYETÇİ İNSANLAR FİBROMİYALJİ OLUYOR

SAĞLIĞIM ÇOK İYİ
hurriyet.com.tr'nin ulaştığı Yasemin Yalçın " Birileri sürekli böyle haberler yapmaya başladı.Niye yapılır anlamıyorum. İnsanlara sürekli iyi olduğumu anlatmaya çalışıyoruz. Çok rahatsız edici bir durum. Sağlığımda hiç bir sorun yok. Yıllar önce bu hastalığa yakalandım ama çok hafifti ve atlattım. Lütfen böyle haberler yapılırken bizim ailemizi de düşünsünler " dedi.

Fibromiyalji nasıl bir hastalık?

Yaşam kalitesini ciddi derecede bozan fibromiyalji; tükenmişlik sendromu, kronik ağrı sendromu veya kronik yorgunluk sendromu olarak tanımlanabilir. Yaygın kas ağrıları, baş ağrısı, yorgunluk, bitkinlik, halsizlik, uyku düzensizlikleri ve bazen de spastik kolit dediğimiz tuvalete çıkma problemlerinin eşlik ettiği kronik bir hastalıktır.

Yasemin Yalçını isyan ettiren hastalık haberi

Belirtileri neler?

Kişilerde iş kalitesini düşürür, dikkat ve algılamayı azaltır. Yaşam keyfinizi etkilediği için motivasyonu ve verimliliği düşürür. Amerika'da yapılan istatistiklerde; iş gücü kaybına yol açtığı için, maliyeti en yüksek hastalıklar sıralamasında, kalp hastalıklarının ardından ikinci sırada yer aldığı belirlenmiştir. Yani ekonomiyi, iş hayatını ve gündelik yaşamı olumsuz etkileyen fibromiyalji için 'çağın hastalığı' diyebiliriz.

Fibromiyalji en çok kimlerde görülür?

Kadınlarda ve genç erişkin grupta çok sık görülür. Özellikle menopoz döneminde artış kaydediyor.

Neden daha çok kadınlarda görülüyor?

Kadınlarda değişen hormonal sistemlerin (adet dönemleri, menopoz) ortaya çıkardığı stres ve kaygı, baş edilmesi güç durumlara neden oluyor. Bu durum, hastalığın tekrarlamasında ve yerleşmesinde uygun zemin hazırlıyor. Kadınlarda menopoz ve stresin hastalık üzerindeki etkinliğini vurgulayan kortzol hormon çalışmaları da bunu desteklemektedir.

Kadınların adet dönemleri, menopoz ve hormonal dengelerdeki değişiklikler gibi fizyolojik etkenlere ek olarak; spor alışkanlığının olmayışı, evde vücutlarına fazla yüklenmeleri, aşırı temizlik yapmaları ya da sık sık ev eşyalarının yerlerini değiştirmeleri gibi etkenler fibromiyaljiye zemin hazırlıyor. Ayrıca soğuk-sıcak farkına maruz kalmak gibi çevresel etkenler de fibromiyaljinin nedenleri arasında sayılabiliyor.

Yayınlanma Tarihi : 18 Ağustos 2015 - 01:07:00
Etiketler: Yasemin Yalçın , Fibrominyenji
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