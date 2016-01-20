Yasemin Yalçın: 'Hiç olmadığım kadar iyiyim'

Geçen ağustos ayında ‘fibromiyalji’ nedeniyle rahatsızlandığı öne sürülen Yasemin Yalçın, “Eski bir hastalıktı. Büyümeden önledik. Sosyal medyadan da öldü diye haberler yayılıyor. Nereden çıkıyor bunlar anlamıyorum. Ölmedim, hiç olmadığım kadar iyiyim” diye konuştu.

Fibromiyalji nasıl bir hastalık?

Fibromiyalji, kronik yorgunluk sendromu olarak tanımlanabilir. Yaygın kas ağrıları, baş ağrısı, yorgunluk, bitkinlik, halsizlik ve uyku düzensizliklerinin eşlik ettiği bir hastalıktır.