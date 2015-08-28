Yasemin Özilhan'dan İzzet Özilhan'a duygusal doğum günü mesajı

Eşinin fotoğrafını sayfasında paylaşan Yasemin Özilhan, altına "Evlilik aşkı öldürür mü? sorusuna hiçbir zaman cevap bulamadım. Sen benim bu sorumun cevabı oldun. Her baktığımda bir kez daha aşık oluyorsam, gün içinde seni özlüyorsam demek ki aşk seninle güzel. Şükürler olsun ki hayatımdasın. İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın... Seni çok seviyorum" notunu düştü.



Çiftin Emine ve Ela isminde iki kızları var.