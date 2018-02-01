Yasemin Girgin, Alija dizisine konuk oldu

Bosna’nın milli kahramanının yaşadıkları çerçevesinde ülkenin tarihi ve gelecek planlarının da anlatıldığı dizinin senaristliğini Ahmet Tezcan yapıyor. Bosnalı yönetmen Ahmet İmamoviç ise yönetmen koltuğunda yer alıyor.
Yasemin Girgin, daha önce ‘Göç Zamanı’ dizisinde Vahide Perçin’in gençliğini canlandırarak, performansıyla uzun süre hafızalarda yer etmişti.
Güzel oyuncu, TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve büyük ses getiren ‘Alija’ dizisinin ilk bölümüne konuk oldu.
Dizide canlandırdığı ‘Arza’ karakteriyle seyirciden tam not alan Girgin, sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi.
Başrollerinde; Yurdaer Okur, Görkem Yeltan, Dilşad Çelebi ve Berke Üzrek’in yer aldığı Alija, her Salı 20.00’de TRT1’de.
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