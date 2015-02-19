Yasemin Allen: Tacize uğradım suçlu çıktım!

Özgecan’ın vahşice katledilmesinin ardından sosyal medyada kadınların yaşadıklarını anlatmaları için #sendeanlat hashtag’iyle başlattığı kampanyaya oyuncu Yasemin Allen de katıldı.



25 yaşındaki oyuncu, “Buyrun, bunlar da yaşadığım olay haberlere çıktıktan sonra aldığım tepkilerin sadece bir kısmı” dedi ve #sendeanlat hashtag’iyle Bebek Kahve’de otururken kendisini taciz eden Arap turist olayından sonra twitter’dan kendisini suçlayanların yazdıklarını paylaştı:

@hakanızbek : Sen bakılacak bir şekilde giyersen herkes bakar. Kusura bakma canısı bakmayana erkek denmez.



@dmimar: Fırsat verme fırsat bulmasın.



@buyukgencfirvt: Teşhir edilen vücut hatları her erkeği etkiler. Bakan samimidir.”

