Yasemin Allen Şeref Meselesi'nden neden ayrıldı

-Kimi rol arkadaşı Kerem Bürsin’le elektriğinin tutmadığını iddia ediyor...

Kimi de hikâyedeki karakterin gidişatından memnun olmadığı görüşünde.

Ne ararsanız var iddialar içinde, bir tek doğru yok.

Yahu arkadaşlar hiç izlemediğim halde ben bile biliyorum; bu dizi bir uyarlama değil mi?

Orijinali “L’Onore e il Rispetto” (Onur ve Saygı) olan bir İtalyan dramasından alınmadı mı?

Oradaki Olga karakteri 12. bölümde ölüyor, burada Yasemin Allen’ın canlandırdığı Sibel karakteri 21. bölümde ölmüş.

Neyi tartışıyorsunuz hâlâ?

Sadece senaristler karakterin ölümünü sezon finali yapmayıp sezon ortasına koyarak ezber bozmuşlar.

İyi de yapmışlar, bakın hafta başından beri bu dizi konuşuluyor.