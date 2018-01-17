YASED’den 6 maddelik talep

Ekonomi Bakanlığının koordinasyonunda, önceki gün Ankara’da dört bakanlığın üst düzey bürokratlarıyla bir masada buluşan Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci’nin katıldığı toplantıda Bosch, Ford, Pepsi, Finansbank, Nestle, Carrefour gibi otomotiv, finans, gıda devlerinin üyesi olduğu YASED’in talepleri şöyle sıralandı:

1- Ülkemizdeki iş ve yatırım ortamının, öngörülebilir, hukukun önceliği ve serbest piyasa kuralları çerçevesinde rekabet gücünün artırılması, bu sayede sürdürülebilir bir ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması en önemli önceliğimizdir.

2- Hizmet ihracatı vergisel mekanizmalarla desteklenmeli. Dijital dönüşüm projeleri Ar-Ge desteklerinden yararlandırılmalı.

3- İlave vergiler ve ek mali yükümlülüklerin, ülkemizde teknolojik niteliği yüksek ürünlerin üretilmesine ve dünyadaki rekabet gücümüze olumsuz etkileri olmaktadır. Serbest piyasa içerisinde rekabet ortamının korunması önemlidir.

4- Nitelikli işgücü eğitimine yönelik yatırımların yatırım teşvik sistemi kapsamına alınması faydalı olacaktır.

5- Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projeleri Desteği, dijital dönüşüm projelerinde kullanılmalı. Yan sanayi imalatçıları da ana firmayla birlikte desteklenmelidir.

6- “İthal Ara Ürünlerinin Yerlileştirilmesi Projesi” kapsamında yurtiçinde üretilmesi hedeflenen ithal sanayi ürünlerinin listesinin resmi olarak yayınlanmasından önce konunun ilgili sektör temsilcileri ile de istişare edilmesi önemlidir.