Yasayla düzenlemeyi Danıştay istedi

Türkiye Psikiyatri Derneği ile bir vatandaş, yönetmeliğin iptali istemiyle geçen yıl Danıştay’da dava açmıştı. 10. Daire de vücut bütünlüğüne yönelik düzenlemelerin ancak kanunla yapılabileceğini belirterek, Ağustos 2017’de yönetmeliğin 7/1. maddesini iptal etmişti.

22 YIL SONRA YENİDEN

Taslakla TCK’ya eklemesi halinde zina ise 22 yıl sonra yeniden suç olacak. 1926 tarihli eski TCK’nın 440. maddesinde kadınlar, 441. maddesinde de erkekler için ‘zina suçu’ yer alıyordu. Anayasa Mahkemesi (AYM) düzenlemenin eşitliğe aykırı olduğu gerekçesiyle yapılan bir itiraz üzerine 1996’da 441., 1998’de 440. maddeyi iptal etmişti. TBMM, 2004’te yeni TCK’yı görüşürken AK Parti, zinanın yeniden suç sayılması için girişimde bulunmuştu. CHP buna itiraz ederken, Avrupa Birliği (AB) de zinanın tekrar suç sayılmasının tam üyelik müzakerelerine geçişi etkileyebileceğini duyurmuştu. AK Parti, uzlaşma sağlanamayınca zinanın suç sayılması girişiminden vazgeçmişti.

VEKİLLER İLGİ GÖSTERMEDİ

TBMM Genel Kurulu’nda, ‘Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’ raporunun görüşmeleri sırasında Genel Kurul salonunun boş olması dikkat çekti. Muhalefet sıralarında az sayıda vekil bulunurken, iktidar kanadında ise kimse yoktu. (Selahattin SÖNMEZ/ ANKARA)