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    Yasayla düzenlemeyi Danıştay istedi

    Oya ARMUTÇU/ANKARA
    20.02.2018 - 23:00 | Son Güncelleme:

    CİNSEL Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik’, 26 Temmuz 2016’da yürürlüğe girmişti. Yönetmelikle, cinsel suçlardan hüküm alanlar için cezalarının infazı sırasında ya da denetim süresinde cinsel isteği azaltıcı tıbbı tedavi de dahil önemli yaptırımlar öngörülmüştü. Yönetmeliğin 7/1. maddesinde bu tedavi şöyle tanımlanmıştı: “Cinsel saldırı suçlularına yönelik olmak üzere ayakta ya da yatarak, ilaçla ya da ilaçsız olarak veyahut her iki usul ile cinsel dürtünün azaltılmasına ya da denetimine yönelik tedaviler ile cinsel isteğin azılmasını ya da yok edilmesini sağlayan yöntem.”

    Türkiye Psikiyatri Derneği ile bir vatandaş, yönetmeliğin iptali istemiyle geçen yıl Danıştay’da dava açmıştı. 10. Daire de vücut bütünlüğüne yönelik düzenlemelerin ancak kanunla yapılabileceğini belirterek, Ağustos 2017’de yönetmeliğin 7/1. maddesini iptal etmişti.

    22 YIL SONRA YENİDEN

    Taslakla TCK’ya eklemesi halinde zina ise 22 yıl sonra yeniden suç olacak. 1926 tarihli eski TCK’nın 440. maddesinde kadınlar, 441. maddesinde de erkekler için ‘zina suçu’ yer alıyordu. Anayasa Mahkemesi (AYM) düzenlemenin eşitliğe aykırı olduğu gerekçesiyle yapılan bir itiraz üzerine 1996’da 441., 1998’de 440. maddeyi iptal etmişti. TBMM, 2004’te yeni TCK’yı görüşürken AK Parti, zinanın yeniden suç sayılması için girişimde bulunmuştu. CHP buna itiraz ederken, Avrupa Birliği (AB) de zinanın tekrar suç sayılmasının tam üyelik müzakerelerine geçişi etkileyebileceğini duyurmuştu. AK Parti, uzlaşma sağlanamayınca zinanın suç sayılması girişiminden vazgeçmişti. 

    VEKİLLER İLGİ GÖSTERMEDİ

    TBMM Genel Kurulu’nda, ‘Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’ raporunun görüşmeleri sırasında Genel Kurul salonunun boş olması dikkat çekti. Muhalefet sıralarında az sayıda vekil bulunurken, iktidar kanadında ise kimse yoktu. (Selahattin SÖNMEZ/ ANKARA)

    Etiketler: gazetehaberleri , danıştay , yasa , son dakika
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