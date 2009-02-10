Yaşasın Scolari boşta

Edip Uras yazıyor

Aldı mı bizi bir heyecan! Aziz Yıldırım’ın bu dünyada Fener’e getiremeyeceği adam yok derler. İster misiniz şimdi de kolundan tuttuğu gibi Scolari’yi İstanbul’a getiriversin. Yapar yapar. Dedikodulara kulak asmayın, öyle kudretli, bilgili ve vizyon sahibi bir başkan var ki Fenerbahçe’de, Aragones’e gitmesi için gereken tazminatı ödememek için Scolari’ye yardımcı bile yapabilir. Düşünsenize 2002 Dünya Kupası sahibi teknik direktörle 2008 Avrupa Şampiyonu teknik direktör aynı kulübede. Korksun artık Fener’den Süper Lig’in tüm düşme hattına yakın takımları.

Şampiyonlar Ligi’nde geçen sezon çeyrek final oynayan Avrupa’nın Yükselen Güneşi sarı lacivertli takım henüz unvanının hayrını göremeden bu sezon karanlığın içinde buldu kendini. Sezon başından beri kırıntılarla futbol oynayan takım Pazar günü Olimpiyat Stadı’na Süper Lig şampiyonluk ümitlerini de gömdü. Oyun ve anlayış olarak tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı. Futbol bir kez daha isimlerin değil, sahada koşanın, çalışanın, düşünenin ve isteyenin kazandığını dosta düşmana göstermiş oldu.

Ada’nın Premier Ligi’nde Chelsea’de geçen sezon başarılı bir Avrupa macerası yaşamıştı. Fenerbahçe’yi çeyrek finalde eledikten sonra finale kadar çıkmış, penaltılarla Manchester United’a boyun eğmişti. Premier Lig’de aynı Fenerbahçe’nin Süper Lig’de aldığı ikincilikle yetinmişti.

Chelsea için bunlar başarısızlıktı elbette. Kulüp Başkanı Abramovich aynı Aziz Yıldırım gibi teknik direktörünü kapı dışarı etmiş, yerine kariyerli yepyeni bir teknik direktörle sezona başlamıştı. 2008/2009 sezonunda Chelsea’nin yeni teknik direktörü Scolari 36 maçın 20sini kazanmış sadece 5inde yenilgi görmüştü. Şampiyonlar Ligi’nde son 16 ya kalmış, Premier Lig’de de son haftalara kadar yarışı başlarda götürmesine rağmen kaybettiği puanlarla liderin 7 puan arkasında dördüncü sırada yer almaktaydı.

Fenerbahçe’de içeride kaybedilen şampiyonluk, dışarıda oynanan çeyrek finali başkan nezninde başarısızlık olarak algıladı. Avrupa Şampiyonu İspanya’nın teknik direktörü kadronun başına getirildi. Sonra ne oldu? Şampiyonlar Ligi artık televizyondan izlenir oldu. Ligde de liderin 7 puan (tesadüf mü?) gerisinde kalındı. Toplam alınan yenilgi sayısı 5. (bu da mı tesadüf?)

Fenerbahçe Başkanı geçen sezondan bu yana Abramovich ile aynı çizgide. Astı, kesti, yan bakanı takımdan gönderdi, soyunma odasına inmesine bozuk çalan Zico’nun kardeşini azletti. Başkan dediğin böyle olur. Kimse Fenerbahçe’den büyük değildir. Abramovich de öyle düşünmüş olmalı Morinho’yu gönderirlen. O gider bu gelir demiş olmalı.

Ya şimdi ne olacak. Abramovich bir daha vurdu. Performans beklentilerin altında kalıp Premier Şampiyonluğu uzaklaşırken neşteri çıkarıp Scolari’yi kesip atıverdi. Aziz Yıldırım’ın da durumu pek farklı değil. Seyircinin gittikçe azalan beklentilerini bile karşılayamayan bir futbol takımı ile karşı karşıya. Aragones’i gönderek mi? Yoksa artık özgürce soyunma odasına girip futbolculara fırça atabildiği için bu teknik kadro daha mı tatminkar?

Futbol sadece fizik değil, bir kimya oyunu aynı zamanda. Sadece sahadaki on bir futbolcu değil, teknik kadrosundan yedeğine kadar bir ekip oluşturabilmek, gri günlerde sadece ekip olabildikleri için onları desteklemek, takımın ruhuna uygun insanları ekibe katabilmek ve bunları yaparken o ekibin parçası olabilmek liderin işi. ‘Oynayın Ulan’ diye bağırınca olsaydı tüm tribün başkan olurdu.