Yaşasın kadın olmak!

Kadınlar!

Hayatı güzelleştiren kadınlar!

Dünyayı değiştiren kadınlar!

Kendi mahallelerinde, köylerinde, ülkelerinde fark yaratan kadınlar!

Sizler…

Bu dergiyi elinde tutanlar…

Bu satırları okuyanlar…

Hepinizin 8 Mart “Kadınlar Günü” kutlu olsun!



Ben kadınlara ve kadın gücüne inanan biriyim.

Her fırsatta, “İyi ki dünyaya kadın olarak geldim!” diyen biriyim.

Çünkü bilirim, #kadınelideğince değişiverir her şey.

Bu dergide hikayelerini okuyacağınız kadınların da hayatları değişiyor, onlar da başkalarının hayatlarını değiştiriyor.

“Rol model” oluyorlar.

Hepsi tek tek değerli, bir başka deyişle “mucize kadınlar.”

Onlarla sohbet etmekten büyük bir zevk aldım.

Huzurlarınızda hepsine teşekkür ediyorum.

Bu 10 kadın da, çevrelerinde fark yaratan ve bize, “O yaptıysa ben de yapabilirim” dedirten kadınlar…

Bu çok önemli.

Cesur olmamız gerekiyor.

Kendimize güvenmemiz gerekiyor.

Ve #kadınelideğince, dünyanın değişeceğine inanmamız gerekiyor.

Itır Erhart’ın dediği gibi…

“Şikayet edeceğine, harekete geç, çözümün parçası ol!

Lütfiye Kellici Birer’in dediği gibi…

“Kadınların neler çektiğini hepimiz biliyoruz ama karamsarlığa kapılmamamız lazım, hepsini birlikte aşacağız…

Ümmiye Koçak’ın dediği gibi…

“Öldüreni de biz yetiştiriyoruz, öleni de. O yüzden kadınlar bilinçlenmeli!”

Nilay Tosun’un dediği gibi…

“Kadınlar kendilerine güvenmeli…”

Sevcan Bak’ın dediği gibi… “Ben nasıl kasaplık yapıyorsam, kadınlar da yapamayacağı iş yoktur…”

Duygu Kayaman’ın dediği gibi…

“Kadınlar başka kadınları başarmaya teşvik edebilmek için rol model olmalı…”

Ayşegül Güzel’in dediği gibi…

“Kadınların en önemli özelliği azmi. Kafaya koyduklarını gerçekleştirmeleri…”

Nazire Özen Şenyıldız’ın dediği gibi…

“Hangi konumda olursa olsun, her kadının yaratabileceği bir farklılık vardır…”

Hayriye Yağcı’nın dediği gibi…

“Kadınlar hiç bir konuda umutsuzluğa kapılmamalı, geleceğe güvenle bakmalı…”

Ve Sena Erol Özdemir’in dediği gibi… “Kadınların enerjisi her zorluğun üstesinden gelir!”

Çevrelerinde fark yaratmış tüm bu kadınlar, Migros çatısı altında bir araya geldiler bu 8 Mart’ta.

Migros, bir kadın dostu şirket.

Çalışanlarının yüzde 45’ini kadınlar oluşturuyor. Yani 20 binin 9 bini kadın.

Yöneticilerin de yüzde 27’si kadın.

Türkiye ortalamalarının üzerinde bir rakam.

Mucize yaratan kadınların bir kısmı, Migros çalışanları.

#kadınelideğince neler olduğunu anlattılar.

Siz de #kadınelideğince hastagiyle bana deneyimlerinizi, neler yaşadığınızı, çevrenizde nasıl bir fark yarattığınızı yazın…

Yaşasın kadın olmak!

#kadınelideğince

Yaşasın kadın olmak!



Ayşe Arman